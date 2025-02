Sorpresa pel que ha dit Toni Cruanyes sobre Eugeni, el seu marit: 'No tinc…'

El periodisme té les seves regles, però la vida en parella segueix el seu propi guió. Toni Cruanyes, una de les veus més influents de la televisió catalana, ho sap bé. Acostumat a analitzar l'actualitat amb precisió, en la seva vida privada la clau no està en la certesa absoluta.

Encara que no sol concedir entrevistes, recentment es va sincerar amb el seu amic Roger Escapa en el programa L'Eclipsi. D'aquesta manera, per a sorpresa de molts, Toni Cruanyes va deixar entreveure alguns aspectes personals que rara vegada comparteix.

Sorpresa pel que ha dit Toni Cruanyes sobre Eugeni Villalbí

Cruanyes no és dels que s'exposen fàcilment fora del seu paper de periodista. No obstant això, en aquesta ocasió va fer una excepció i va parlar sense filtres sobre temes íntims, entre ells la seva relació amb Eugeni Villalbí, el seu marit i company de vida.

Quan li van preguntar pel secret d'un matrimoni durador, el presentador va ser clar: no existeix una fórmula màgica. "No tinc el secret perquè un matrimoni duri. Contínuament hi ha motius per barallar-te, per canviar, passen els anys i t'has de desdir", va confessar.

Més que una recepta infal·lible, Cruanyes considera que la clau està en la flexibilitat i en els projectes compartits. "Certa flexibilitat és la clau, amor, projectes compartits, els fills una vegada estan marquen la relació amb la teva parella", va explicar el presentador del TN Vespre.

Un equilibri entre la rutina i l'espai personal

Per al periodista, l'amor no és un estat immutable, sinó una cosa que requereix ajustos constants. "A vegades has de fugir una mica per retrobar-te", va afirmar. I és que, de vegades, és necessari prendre distància per valorar encara més el que es té.

Les seves paraules ressonen amb moltes parelles que, amb el pas del temps, descobreixen que l'estabilitat no significa immobilitat, sinó aprendre a navegar junts. Sigui com sigui, no hi ha dubte que Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí han format una preciosa família.

Toni Cruanyes demostra que la seva vida no només gira al voltant dels informatius. En la seva entrevista, va oferir una visió sincera sobre el que significa compartir la vida amb una altra persona. Al final, potser el veritable secret de l'amor sigui, precisament, acceptar que no hi ha secrets.