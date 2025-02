Sorpresa pel que ha dit Susanna Griso sobre l'exmarit de Julia Otero: 'Era el meu…'

El món del periodisme està ple d'històries de col·laboració i suport mutu entre col·legues. No obstant això, poques vegades escoltem agraïments tan sincers com els que Susanna Griso va expressar dissabte passat a Ramon Pellicer en el programa Col·lapse.

Pellicer, reconegut periodista i exmarit de Julia Otero, va ser el convidat estrella de la nit. No obstant això, les paraules de Griso no van trigar a captar tota l'atenció. Especialment perquè va revelar com un gest de suport en els seus primers anys li va permetre arribar on és avui.

Sorpresa pel que ha dit Susanna Griso sobre l'ex de Julia Otero

Ramon Pellicer ha estat un nom destacat en els mitjans de comunicació a Catalunya. Amb la seva àmplia trajectòria, ha deixat empremta tant en ràdio com en televisió. És conegut pel seu professionalisme i per la manera en què ha orientat a noves generacions de periodistes.

Entre aquestes generacions es trobava Susanna Griso, qui, com molts, va començar en el periodisme amb petits passos. No obstant això, amb el temps, ha aconseguit convertir-se en una de les figures més reconegudes de la televisió, presentant el seu propi programa a Antena 3.

En la seva intervenció a Col·lapse, Susanna Griso va recordar amb afecte els seus primers dies en el món de la comunicació. "Ramon era el meu cap", va compartir. En aquell moment, tots dos treballaven a la ràdio i Pellicer la va animar a provar sort a la televisió.

Malgrat els seus dubtes, li va proposar presentar-se a un càsting molt limitat, en el qual només es van presentar tres dones. Griso va confessar que, després de la prova, no tenia moltes expectatives, però per a la seva sorpresa, li van trucar.

"A Ramon li estaré eternament agraïda perquè va apostar decididament per mi, em va ajudar a confiar i vaig aprendre molt al seu costat", va expressar. D'aquesta manera, és evident que Pellicer va jugar un paper fonamental en l'enlairament de la carrera de Susanna Griso.

Un agraïment que parla de més que treball

En les seves paraules, Griso també va deixar clar que, més enllà de la relació professional, la figura de Pellicer va ser clau per al seu creixement personal. El gest de confiar en ella des del primer moment va ser un impuls que li va permetre fer un gran salt en la seva carrera.

Encara que Pellicer és conegut per la seva vida professional, també cal recordar que va ser marit de Julia Otero, una altra de les grans figures del periodisme. Un fet que afegeix una capa extra d'interès a la seva figura pública.