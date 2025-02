Sorpresa pel que ha dit Pilar Rahola sobre el seu marit després del seu adeu: 'Avui…'

L'amor no entén de fronteres. Així ho ha demostrat Pilar Rahola en un gest carregat de sentiment cap al seu marit, Robert, amb qui manté una relació consolidada malgrat la separació temporal.

La periodista, que es troba a Amèrica del Sud per motius professionals, ha volgut fer-li arribar un missatge especial el dia del seu aniversari. D'aquesta manera, Pilar Rahola ha posat sobre la taula que el troba a faltar en aquesta etapa lluny de Catalunya.

Sorpresa pel que ha dit Pilar Rahola sobre el seu marit

Rahola va anunciar la seva marxa del país per embarcar-se en un projecte a Amèrica del Sud. La seva estada al continent respon a una proposta d'un think tank que l'ha fitxat per analitzar la situació política a la regió.

Des de la seva arribada, Rahola ha recorregut diversos països, impartint conferències, seminaris i entrevistes televisives. No obstant això, la distància no ha fet que s'oblidi del seu cercle més proper, i menys encara del seu marit, amb qui comparteix una diferència d'edat de deu anys.

Malgrat la intensa agenda que maneja en el seu periple per Amèrica del Sud, Rahola no ha volgut deixar passar l'oportunitat de felicitar el seu marit. A través de les seves xarxes socials, ha compartit un missatge ple de tendresa i nostàlgia, deixant clar el molt que el troba a faltar.

"Avui fas 56, estimat meu. De lluny, t'abraço amb la dolçor de tantes abraçades, enyorada de tu, plena de tu, sempre al teu costat. Per molts anys, Robert!", ha escrit la periodista, acompanyant les seves paraules d'una imatge que ha generat una onada de reaccions.

Una relació consolidada més enllà de la distància

La diferència d'edat mai no ha estat un obstacle en la seva relació, i aquest nou repte de la distància tampoc sembla ser-ho. Al llarg dels anys, Pilar Rahola i Robert han construït un vincle sòlid, basat en el respecte i l'amor mutu, que continua enfortint-se malgrat el seu comiat.

El seu missatge, a més de ser una demostració d'amor, ha evidenciat la nostàlgia que sent pel seu marit en aquesta etapa professional lluny de casa. Sens dubte, un gest que reafirma que, encara que milers de quilòmetres els separin, la seva connexió continua intacta.