La decisió del príncep Harry i Meghan Markle que ara els pot costar molt cara

La relació entre els ducs de Sussex i Donald Trump sempre ha estat tensa. Durant anys, les declaracions creuades han alimentat una disputa pública que segueix sense resoldre's. Recentment, el president nord-americà ha tornat a avivar la polèmica en llançar dures paraules contra Meghan Markle, a qui ha qualificat de "terrible".

Una revelació que podria augmentar la tensió entre Trump i els ducs

Ara, han sorgit nous detalls que podrien intensificar encara més l'enfrontament. S'ha revelat que la fundació dels ducs de Sussex, Archewell, ha realitzat importants donacions a organitzacions vinculades al Partit Demòcrata. Aquest fet ha generat gran controvèrsia en l'àmbit polític.

Encara que la família reial britànica sol mantenir-se al marge de la política, documents públics confirmen que el 2023 Archewell va donar $146,500 a Jiore Craig. Jiore és una estratega mediàtica amb forts llaços amb el Partit Demòcrata.

Donacions que aviven la controvèrsia

Les contribucions d'Archewell no s'han aturat aquí. També s'ha descobert que la fundació va donar $25,000 a la Marcy Lab School a Brooklyn, on Jiore Craig es va unir a la junta directiva el 2024. Aquesta no és la primera vegada que l'estratega rep finançament de l'organització dels Sussex.

El 2022, Archewell ja li havia atorgat $120,000. Craig, que anteriorment va treballar en una firma d'investigació a Washington D. C., va ser part de la campanya que va ajudar Bill Clinton a guanyar la presidència el 1992. A més, en l'últim procés electoral als EUA, la seva tasca es va centrar a contrarestar les crítiques sobre l'edat de Joe Biden, abans que aquest es retirés de la contesa.

Archewell també va destinar $90,000 a Markup News Inc., un mitjà de comunicació a Nova York finançat per Craig Newmark. Aquest és el fundador de Craigslist i un reconegut donant del Partit Demòcrata. Així mateix, el 2023, la fundació d'en Harry i Meghan va aportar $250,000 a una organització benèfica creada per Ashley Biden, filla de l'expresident dels EUA.

La irrupció en política dels Sussex que podria tenir conseqüències

Meghan Markle ha estat una de les veus més crítiques amb Donald Trump, qualificant-lo de "misogin" i "divisiu", cosa que ha provocat respostes contundents per part del president. Per la seva banda, el príncep Harry també ha tingut els seus propis enfrontaments amb Trump. En una broma telefònica, el duc de Sussex va afirmar que el president tenia "sang a les seves mans" a causa de les seves polítiques mediambientals.

Malgrat la controvèrsia, Trump ha descartat qualsevol acció contra Harry i els problemes legals que enfronta amb el seu visat als EUA. Algunes fonts indiquen que Trump manté una relació cordial amb el rei Carles III i el príncep Guillem, motiu pel qual evita un conflicte més gran. En resposta a la polèmica, un portaveu dels Sussex va declarar: "Estan compromesos a invertir en persones i iniciatives que realment marquin la diferència".