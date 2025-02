Kate Middleton ja no s'amaga: Va succeir aquest dimecres i no agradarà a Harry

L'enfrontament entre Kate Middleton i Meghan Markle sembla no tenir fi. En aquesta ocasió, la controvèrsia ha sorgit d'un element poc comú en disputes reials: la melmelada. El que semblava ser un simple gest culinari per part de la princesa de Gal·les ha estat interpretat com una nova indirecta cap a la seva cunyada.

Un gest aparentment innocent que ha desfermat especulacions

Durant la seva recent visita a Pontypridd, a Gal·les, juntament amb el príncep Guillem, Kate Middleton va compartir amb un grup de joves jardiners la seva recepta personal de melmelada de prunes. El detall, que en un altre context hauria passat desapercebut, ha estat ressaltat pel mitjà britànic The Telegraph. Semblaria que la princesa de Gal·les estaria llançant una indirecta a Meghan Markle, just després del llançament de la seva nova marca, As Ever, amb la qual ven la seva línia de confitures.

Per a molts, la coincidència és difícil d'ignorar. A més, alguns mitjans han emfasitzat la diferència fonamental entre ambdues. Mentre la duquessa de Sussex ven les seves confitures, Kate Middleton les comparteix de manera gratuïta, reforçant la seva imatge pública, com una royal propera i generosa.

Un nou capítol en la tensa relació entre Kate Middleton i Meghan Markle

Aquesta no és la primera vegada que la melmelada es converteix en protagonista de l'eterna comparació entre ambdues dones. L'any passat, quan Meghan va llançar la seva línia de confitures, la Casa Reial britànica va publicar un vídeo destacant les melmelades que es venen a les botigues dels palaus reials. Molts ho van considerar una resposta implícita a la iniciativa de la duquessa de Sussex.

Des de llavors, qualsevol moviment d'una d'elles sembla interpretar-se com un missatge dirigit a l'altra. Mentre Meghan Markle intenta consolidar la seva imatge d'empresària amb la seva nova marca, Kate Middleton segueix reforçant el seu paper dins de la monarquia britànica. La tensió entre ambdues continua sent un reflex de la tensa relació entre els seus respectius esposos, el príncep Guillem i el príncep Harry.

El debat està servit: Casualitat o estratègia?

Les xarxes socials i la premsa britànica han convertit aquesta anècdota en un tema de debat. Alguns consideren aquest fet una mera coincidència. No obstant això, altres veuen en l'acció de la futura reina d'Anglaterra una manera subtil de marcar diferències amb Meghan Markle.

El cert és que la comparació entre ambdues continua alimentant titulars i augmentant l'interès mediàtic sobre cadascun dels seus passos. Encara que la melmelada sigui un element inesperat en aquesta història, el que realment està en joc és la lluita per la imatge pública de cadascuna d'elles.