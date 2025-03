Ningú esperava el que David Beckham ha destapat sobre la mare de Victoria Beckham

David Beckham, als seus 49 anys, continua sent una icona d'estil i elegància. La seva nova campanya de roba interior per a la marca Boss ha causat furor a les xarxes. No obstant això, el que ningú esperava era la reacció de la seva sogra, Jackie Adams.

En una recent entrevista, Beckham va explicar una anècdota que ningú esperava haver escoltat. La seva sogra li va revelar que ella i les seves amigues van veure la seva campanya amb molta atenció. Fins i tot va admetre que van ampliar les imatges per observar els detalls amb més precisió.

"Em va dir que havien pogut veure-ho tot en fer zoom a la meva roba interior", va confessar David Beckham entre rialles. L'exfutbolista va admetre que la situació va ser una mica incòmoda. "Llavors, vaig pensar: ‘Bé, doncs no feu zoom’", va recordar amb humor.

Les fotos de la campanya són obra dels reconeguts fotògrafs Mert i Marcus. En elles, llueix dos models de roba interior, un en color negre i un altre en blanc. La sessió es va llançar l'últim dijous de gener i ràpidament es va convertir en tendència.

Victoria Beckham va compartir una de les imatges a Instagram. En la publicació, es pot veure Beckham posant des del coll cap avall. La dissenyadora va acompanyar la foto amb el missatge: "El meu cap".

Ell mateix va confessar que va pensar a deixar de modelar roba interior. No obstant això, en rebre la proposta de Boss i la participació de Mert i Marcus, va decidir acceptar. "Simplement no vaig poder negar-m'hi", va explicar a la revista People.

Per a la sessió, David Beckham es va sotmetre a un entrenament intens. Durant 14 setmanes, va evitar certs aliments i begudes per mantenir el seu físic. "Vaig deixar el bon menjar i el vi per un temps", va comentar.

Més enllà de la seva carrera com a model i empresari, continua sent un referent en l'esport. El seu talent al Manchester United, Real Madrid i altres equips va deixar una empremta inesborrable. La seva habilitat en els tirs lliures i la seva visió de joc encara són recordades.

La família Beckham està en un bon moment

A més del seu llegat en el futbol, David Beckham va saber construir una imatge fora de l'esport. Es va convertir en una icona de la moda i en un referent d'estil masculí. El seu impacte en el món de l'entreteniment continua vigent.

Al llarg dels anys, ha demostrat un compromís constant amb la cura del seu cos. Encara que ja no juga professionalment, manté una exigent rutina d'exercicis. La seva disciplina ha estat clau per seguir lluint en forma.

En les seves xarxes socials, Beckham sol compartir part dels seus entrenaments. En un dels seus vídeos més recents, va mostrar com comença el seu dia. Els seus seguidors van quedar impressionats amb la seva rutina matutina.

En el vídeo, se'l veu al seu gimnàs personal. Comença amb exercicis de força, utilitzant peses per al pit i espatlles. Després, realitza abdominals i entrenament amb cordes pesades.

L'exercici amb cordes, conegut com a battle rope, és particularment exigent. David Beckham va mostrar com aquest el deixa sense alè. Al clip, se'l veu sortint a prendre aire després de la intensa activitat.

Els seus seguidors van reaccionar amb missatges d'admiració i humor. "Aquest gimnàs és increïble, algun dia en tindré un igual", va comentar un usuari. "Tan semblant a la meva rutina... va dir ningú mai", va bromejar un altre.

No obstant això, el seu fill Romeo Beckham també va fer un comentari jocós. "Això és tot el que aixeques?", va preguntar burlescament. David Beckham no es va quedar callat i li va respondre: "On has estat tota la setmana?".

El que ha revelat sobre la seva sogra ha estat un gir inesperat en la promoció de la campanya. Mentre Beckham continua causant sensació, la seva família també li dona un toc d'humor. Sens dubte, l'exfutbolista continua sent una figura rellevant en el món de l'espectacle.