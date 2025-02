La sorpresa d'Alícia González Laá que farà un gir de 180 graus a 'Com si fos ahir'

Les relacions a Com si fos ahir mai són simples, i aquest nou capítol ho demostra una vegada més. Entre malentesos, sentiments ocults i decisions complicades, els personatges de la sèrie continuen enfrontant els seus propis conflictes.

Tanmateix, en aquesta ocasió, la trama de l'Eva, interpretada per Alícia González Laá, és la que capta tota l'atenció. Un pla que no li venia gaire de gust acaba donant-li una sorpresa, encara que el desenllaç no serà el que alguns esperen.

La sorpresa d'Alícia González Laá

L'Eva es resisteix a la idea de passar el seu dia lliure d'excursió amb el Lluís. La mandra inicial fa que no tingui massa expectatives, però el que comença com una obligació acaba sent més entretingut del que imaginava.

Malgrat la bona sintonia entre tots dos, l'Eva continua veient-lo només com un amic, cosa que deixa clar que no està interessada a portar la relació a un altre nivell. El personatge interpretat per Alícia González Laá continua navegant en un terreny complicat.

La línia entre l'amistat i l'amor és prima, però en aquest cas, l'Eva sembla tenir-ho molt clar. Seguirà el Lluís insistint o acceptarà que la seva relació amb l'Eva no té futur més enllà de l'amistat?

Els conflictes de la Naiara i l'Ismael

Mentrestant, la Naiara intenta dissimular el cop després de ser rebutjada pel Karim. Davant del seu pare, fingeix que la situació no l'afecta, però la seva actitud demostra el contrari quan torna a coincidir amb ell. La jove no pot evitar sentir-se ressentida, encara que intenta aparentar indiferència.

D'altra banda, l'Ismael està a punt de complir 18 anys i no pot evitar comparar la seva situació amb la de l'Àxel. La independència del seu amic li genera certa enveja, fent que es replantegi els seus propis passos i el rumb que vol prendre a la seva vida.

El Quique i la seva decisió sobre la feina

Per la seva banda, el Quique està en plena reflexió sobre el seu futur. Després del seu temps de baixa, es planteja sol·licitar l'alta mèdica per reincorporar-se a l'institut. Tanmateix, la decisió no és senzilla, ja que suposa enfrontar-se de nou a una rutina que pot resultar un desafiament.

El nou capítol de Com si fos ahir promet emocions i dilemes personals que mantindran els espectadors enganxats. Especialment, la història de l'Eva i el Lluís deixa una gran pregunta a l'aire: podrà l'amistat resistir quan hi ha sentiments pel mig?