Sorprenent: Almudena Cid diu prou i fa el pas definitiu amb Christian Gálvez

Almudena Cid ha deixat a més d'un sense paraules amb l'última i inesperada decisió que ha pres relacionada amb Christian Gálvez. I és que, tres anys després de posar fi al seu matrimoni, l'exgimnasta rítmica ha optat per deslligar-se per complet de l'escriptor.

Aquest dijous, 20 de març, aquesta coneguda esportista espanyola ha reaparegut a Madrid per assistir al XX Aniversari de KIA. Esdeveniment en el qual Rafa Nadal s'ha convertit en un dels grans protagonistes.

Com era d'esperar, durant el corresponent photocall, Almudena Cid no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa. No obstant això, hi ha hagut una excepció: les preguntes relacionades amb Christian Gálvez.

Tot apunta que, després del molt que va patir amb la seva sonada ruptura sentimental, l'exgimnasta rítmica vol deixar aquest dolorós tema en el passat. Motiu pel qual ha decidit no parlar més de l'escriptor en públic.

No obstant això, i fent gala de la seva bona relació amb la premsa, Almudena Cid no s'ha negat a xerrar amb ells d'altres temes. Entre ells, la sortida de Rafa de les pistes de tenis o de la seva actual vida sentimental.

Almudena Cid sorprèn en negar-se a parlar de Christian Gálvez davant els mitjans de comunicació

No hi ha cap dubte que, per fi, Almudena Cid ha aconseguit passar pàgina en relació amb el seu divorci de Christian Gálvez. I prova d'això són les últimes declaracions que ha compartit en exclusiva amb un equip d'Europa Press.

Durant la seva conversa amb l'esportista, un reporter de l'esmentada agència de notícies s'ha interessat per com es troba, sentimentalment parlant. "Estic bé, estic fenomenal, se'm nota", ha respost l'exgimnasta rítmica sense pensar-s'ho dues vegades.

Després d'anunciar la fi del seu matrimoni amb Christian Gálvez el novembre de 2021, a Almudena Cid li va costar molt tornar a confiar en l'amor. No obstant això, va ser el 2022 quan l'esportista i actriu va recuperar la il·lusió gràcies a Gerardo Berodia, exjugador i representant de futbolistes.

D'altra banda, i en relació amb la sortida de Rafa Nadal del tenis, aquest reporter també ha volgut saber com va viure ella la seva pròpia retirada de la gimnàstica rítmica. "És un dol i és un procés", ha assegurat amb pena.

No obstant això, Almudena Cid considera que el mallorquí "té uns fonaments bastant sòlids". "Es donen situacions d'esportistes que potser no tenen un suport ni econòmic ni estructural, però el dol cal transitar-lo. Quan venen les coses dolentes, ens fan més forts", ha afegit.