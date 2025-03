Harry, atrapat en un matrimoni que s'apaga: Dures paraules cap a Meghan Markle

Meghan Markle ha estat durament criticada per l'exeditor de Vanity Fair, Graydon Carter. En les seves recents declaracions, Carter va afirmar que Meghan està "desorientada en els fets i la realitat". La polèmica va sorgir després de recordar una entrevista que va tenir amb la duquessa de Sussex quan va ser portada de la revista el 2017.

Carter, que va dirigir Vanity Fair durant 25 anys, va relatar com Meghan va demanar que la revista se centrés més en el seu "treball benèfic i la seva filantropia". Això va ocórrer quan encara no estava casada amb Harry i continuava interpretant a Rachel Zane a Suits. Carter va comentar que l'actitud de Meghan Markle el va sorprendre, ja que semblava estar desconnectada de la realitat: "Aquesta dona està una mica desorientada".

La portada de Vanity Fair el 2017

Meghan va ser portada de Vanity Fair l'octubre de 2017, sota el títol: "She's just wild about Harry". Carter va admetre que al principi no sabia qui era Meghan Markle, però el seu equip li va explicar que ella es casaria amb el príncep Harry. No obstant això, l'entrevista amb Meghan no va ser fàcil: quan un dels reporters li va preguntar sobre Harry, ella va reaccionar de manera taxativa.

"Disculpi, això serà tot sobre el príncep Harry?", va dir Meghan. "Pensava que parlaríem de les meves obres de caritat", va afegir. Aquestes serien les paraules de la futura duquessa de Sussex en aquell moment, segons explica Carter.

La relació de Meghan Markle amb la Família Reial

La relació entre Meghan i la Família Reial ha estat tensa des del principi. Després que Meghan i Harry es van apartar de la vida pública de la reialesa el 2020, les tensions només van augmentar. Malgrat les diferències, Carter creu que la princesa Diana estaria trista per la situació actual del seu fill.

"Qualsevol cosa que s'interposi entre germans és un desastre", va comentar Carter, referint-se a la distància entre Harry i el seu germà Guillem. La figura de Diana sempre va ser propera a Carter, qui assegura que la princesa sentia una gran empatia per la situació d'altres dones. Parlava de dones com Jackie Kennedy, a qui va comparar amb la seva pròpia experiència dins de la Família Reial.

Les crítiques a la duquessa de Sussex i el seu matrimoni

El 2023, Carter també va parlar sobre el matrimoni dels Sussex. Va predir que no duraria tant com molts esperaven: "Crec que durarà anys, no dècades". Segons ell, Meghan ha aconseguit el que volia: notorietat, diners i un títol.

No obstant això, la "utilitat" de Harry per a ella ha disminuït amb el temps. Carter considera que Meghan ha aconseguit el seu objectiu, però també va esmentar que la relació amb Harry s'està desgastant. Per a ell, Meghan ha estat molt hàbil per aconseguir el que volia.

Rivalitat amb Gwyneth Paltrow

En les últimes setmanes, Meghan ha estat part d'una creixent rivalitat amb Gwyneth Paltrow, en publicar un vídeo que contrastava amb la imatge de Meghan, qui sol mostrar-se sempre perfecta. La publicació de Paltrow, en la qual es pot veure l'actriu cuinant a casa seva sense maquillatge i amb roba còmoda, va ser vista com un desafiament a Meghan.

Hi ha qui apunta a un intent de burla de l'última sèrie de la duquessa, per part de Paltrow. Encara que Meghan va respondre a les seves xarxes socials, l'intercanvi entre les dues celebritats ha generat moltes especulacions. Els seguidors de totes dues figures han comentat que la rivalitat sembla créixer amb el temps, a mesura que es comparen els seus estils de vida.

La imatge pública de Meghan Markle

La duquessa continua sent una figura polèmica i, malgrat les crítiques, continua sent rellevant en el món de l'entreteniment. La seva sèrie With Love, Meghan va ser renovada per a una segona temporada, cosa que mostra que Meghan continua mantenint una base de seguidors. No obstant això, també va rebre una allau de crítiques quan es va estrenar a Netflix.

Malgrat tot, la duquessa de Sussex continua endavant amb els seus projectes. Encara que la seva relació amb la Família Reial britànica continua sent un tema controvertit, Meghan Markle ha demostrat que es manté al seu lloc.