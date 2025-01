Nagore Robles deixa muda Sofía Cristo després de la seva confessió: ‘Encara sort que…’

Sens dubte, Nagore Robles ha començat l'any de la millor manera. La col·laboradora s'enfronta a un nou repte professional a la petita pantalla, perquè la seva participació a Bake Off donarà molt de què parlar. Ja ho està fent i encara no ha començat, Nagore Robles ha deixat muda a Sofía Cristo després de la seva confessió sobre el seu germà: “Encara sort que pots triar què veure”.

Aquest concurs de rebosteria suposa un desafiament per a Nagore Robles, i la portarà a competir amb rostres tan coneguts com Yurena o Carmen Morales. La presentació del programa ha estat l'escenari triat per Nagore per obrir el seu cor. Allà, entre rialles i preguntes, no ha pogut evitar referir-se a un capítol del seu passat que molts esperaven escoltar.

Nagore Robles ha parlat de manera clara i contundent sobre qui va ser la seva família durant la seva relació amb Sofía Cristo. Tot i que ha viscut moments intensos amb la DJ, Nagore Robles ha deixat clar que actualment ja està completament deslligada d'aquesta vella etapa de la seva vida.

Nagore Robles parla sobre el germà de Sofía Cristo

“Jo he conegut a Ángel Cristo i, a més, he treballat amb ell. Encara sort que tenim una televisió gegant amb un munt de plataformes on pots triar què veure”, ha expressat. Amb aquesta frase, ella ha demostrat que prefereix mantenir-se al marge del drama que envolta la família de la seva exparella.

Nagore Robles no ha dubtat a recordar la seva experiència passada amb Ángel Cristo, però va deixar entreveure que no està interessada a saber-ne més. “L'últim que vaig saber d'ell va ser quan estava a Supervivientes, em vaig quedar allà. No sé què més ha passat ni en quin punt estan, i tampoc m'interessa, la veritat”, va afegir amb fermesa.

Amb aquestes paraules, Nagore ha volgut marcar distàncies amb el complicat drama familiar que enfronta Ángel Cristo, Bárbara Rey i Sofía Cristo. La col·laboradora ha deixat clar que la seva vida actual està enfocada en nous projectes i en un entorn lliure de conflictes del passat.

Nagore Robles deixa muda a Sofía Cristo

Per la seva banda, Sofía Cristo no s'ha pronunciat sobre aquestes declaracions. Encara que es desconeix la seva opinió, molts creuen que estarà agraïda del fet que la seva ex hagi decidit desvincular-se completament de la seva família i els seus problemes.

La confessió de Nagore ha deixat a tots sense paraules, inclosa Sofía Cristo. No és habitual que la col·laboradora parli de la seva vida personal i molt menys de temes tan delicats com la seva relació amb la família Cristo. No obstant això, la seva postura és clara: vol centrar-se en el present i evitar involucrar-se en drames aliens.

El 2025 comença amb un nou capítol per a Nagore Robles. Un episodi que sembla estar marcat per la il·lusió, els reptes professionals i la decisió ferma de mirar cap endavant. Amb la seva participació a Bake Off, Nagore promet continuar engalipant els seus seguidors i, segurament, donarà molt de què parlar.

Sens dubte, una nova etapa en què el passat queda enrere, mentre Nagore Robles demostra que està llesta per al que vingui.