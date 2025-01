Adeu a 'El Foraster' de Quim Masferrer: TV3 ja té substitut

Aquesta nit, TV3 convida els espectadors a reviure alguns dels moments més entranyables i sorprenents d'El Foraster. El programa, presentat per Quim Masferrer, ha recorregut nombrosos racons de Catalunya.

L'especial farà un repàs pels moments més memorables de l'última temporada. Destacant la capacitat del presentador per deixar-se meravellar pels detalls més simples de la vida quotidiana.

Un dels moments més destacats és la trobada de Masferrer amb el Joan a Sant Pol de Mar, un home de 93 anys l'estat físic del qual va deixar el conductor sense paraules. També es recordaran històries commovedores, com la de la Sofia i el seu avi Salvador.

Un altre dels grans moments de la temporada són les anècdotes protagonitzades pels carismàtics Josep i Goberna a Sant Guim de Freixenet. Així, tot fa pensar que aquest dilluns viurem un emotiu comiat amb Quim Masferrer com a mestre de cerimònies.

Quim Masferrer i El Foraster diuen adeu a TV3

Després d'aquest emotiu recopilatori, TV3 emetrà a les 23:05 hores un dels episodis més destacats de la temporada passada, en què Quim Masferrer visita La Granadella. Aquest municipi és conegut per la seva tradició en la producció d'oli d'oliva d'alta qualitat.

D'aquesta manera, es converteix en l'escenari perfecte per explorar les arrels d'aquesta activitat. A més, en l'entrega, coneixerem les històries dels qui dediquen la seva vida a preservar aquesta tradició.

La combinació d'humor, emoció i autenticitat que caracteritza el programa promet fer d'aquesta nit un homenatge als valors que El Foraster ha transmès durant anys.

Una estrena esperada: Crims torna a TV3

La nit especial també serveix com a avantsala al retorn d'un dels programes més exitosos de la cadena. Segons es va anunciar fa pocs dies, el pròxim 27 de gener s'estrenarà una nova temporada de Crims, el programa conduït per Carles Porta.

No hi ha dubte que el format de true crime ha captivat els espectadors amb la recreació de casos reals a Catalunya. Amb el seu estil inconfusible, Porta tornarà a "posar llum a la foscor", prometent noves dosis d'intriga i emoció.

TV3 continua apostant per formats que destaquen tant per la seva qualitat com per la seva capacitat per connectar amb el públic. D'aquesta manera, cada emissió es converteix en una cita imprescindible per als fans de l'espai de Carles Porta.