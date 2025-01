Alexia Rivas sorprèn en destapar qui és la veritable nòvia de José María Almoguera

Alexia Rivas ha destapat en directe qui és l'autèntica parella de José María Almoguera: la noia amb la qual va ser fotografiat. El nét de María Teresa Campos ha protagonitzat el primer petó de GH Dúo amb María, ‘La Jerezana’, però Alexia va descobrir la seva mentida. Pel que sembla va mentir quan va confessar estar solter només acceptar participar en el reality.

La realitat és que José María “fa sis mesos que queda”, amb aquesta misteriosa jove que, a més, “treballava a Mediaset”. Alexia també va descobrir que, per preservar la seva intimitat, Almoguera oculta el seu veritable nom anomenant-la “Amanda”.

Alexia Rivas destapa qui és la veritable parella de José María Almoguera

José María Almoguera està protagonitzant la primera carpeta de Gran Hermano després de besar-se amb María ‘La Jerezana’. Només tres setmanes ha necessitat el fill de Carmen Borrego per conquerir la jove amb la qual s'ha fet el primer petó. No obstant això, Almoguera està nerviós per com haurà sentat això fora i Alexia Rivas va descobrir el seu secret.

Alexia va ser l'encarregada de destapar en directe qui és l'autèntica parella de José María: Aitana, la jove amb la qual va ser fotografiat. Rivas va mencionar que, la tal “Amanda” a la qual va mencionar a la casa, és en realitat aquesta noia amb la qual “fa sis mesos que queda”. “És un nom en clau, sé qui és la noia”, va dir Alexia donant el seu veritable nom segons després.

A més, la tertuliana va donar més detalls sobre ella i va confessar que “treballava a Mediaset”, per la qual cosa es van conèixer a les instal·lacions. Fa uns mesos, Almoguera va copar la portada de la revista Lecturas besant-se amb una misteriosa jove. Posteriorment, va negar haver refet la seva vida, però Alexia ha desvelat que menteix.

Com també va mentir en afirmar que entrava solter a GH Dúo quan, segons Alexia, José María i Aitana feia temps que es veien. “Estic completament segura”, va assenyalar la col·laboradora, donant veracitat a la informació que li ha arribat.

L'amiga de José María, present al plató, va ser preguntada al respecte, però va negar conèixer la tal “Amanda”. Tampoc va voler entrar a confirmar o desmentir el que Alexia havia destapat sobre el fill de Carmen Borrego.

José María Almoguera queda al descobert gràcies a Alexia Rivas

José María sap que els seus petons ja no tan clandestins amb María han provocat un enrenou fora de Guadalix. El seu nerviosisme és evident i ell mateix va ser qui va deixar entreveure quina persona s'hauria sentit malament en veure'l amb ‘La Jerezana’.

“La que li caurà quan surti”, va dir Almoguera als seus companys, nerviós per la reacció de la seva amiga Amanda. Com era d'esperar, tots els ulls es van dirigir al seu representant al plató, a qui José María també li havia demanat perdó. Tots van pensar que entre ell i la seva amiga hi havia alguna cosa més que amistat, però aquesta ho va negar rotundament.

Va explicar que ell li havia promès que no la ficaria en embolics dins del concurs, per així no complicar-li el seu paper al plató. Però Almoguera va errar en els seus càlculs i, en mencionar Amanda, va posar la jove en un compromís. Va negar conèixer la seva existència quan Ion Aramendi li va preguntar sobre aquesta misteriosa noia.

Va ser llavors quan el presentador va fer una crida “a la veritable” perquè entrés en directe i aclarís els dubtes. “Manifesta't i no m'expliquis pel·lícules. Què és el que hi ha o hi havia entre vosaltres?”, va dir mirant a càmera.

Per fortuna, Alexia es trobava al plató per posar cara a la misteriosa jove i destapar la seva veritable identitat. “Amb aquesta noia ha sortit en dues portades de revista, en una d'elles embolicant-se, i es diu Aitana”, va explicar. “No la crida pel seu nom perquè no és del mitjà”, va sentenciar deixant al descobert el net de María Teresa.