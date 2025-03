'Socialité' dona una notícia de Sofía Suescun que ningú esperava: 'Al·lucinareu'

Sofía Suescun ha tornat a sorprendre a tothom amb una revelació inesperada sobre la seva experiència a Socialité. Sofía Suescun, que va debutar com a presentadora fa tot just dues setmanes, segueix ferma en el programa malgrat les especulacions inicials. Fa uns dies, Sofía Suescun va fer una confessió inesperada que va sorprendre els seus seguidors després de revelar que: "Al·lucinareu".

Molts pensaven que el seu pas pel format seria breu, però la realitat és ben diferent. Sofía s'ha convertit en una peça clau de l'equip.

La navarresa comparteix plató amb María Verdoy i Antonio Santana, formant un trio que està donant molt de què parlar. La seva presència en el programa ha generat gran expectació i no deixa d'acaparar titulars. La seva professionalitat i carisma estan conquerint l'audiència, consolidant-se com una de les revelacions televisives del moment.

Sofía Suescun es converteix en un rostre més de Socialité

Diumenge passat, Sofía va aparèixer al plató juntament amb el seu xicot, Kiko Hernández. Tots dos tenien un compromís amb el programa i no van faltar a la seva cita, malgrat el frenètic cap de setmana que havien tingut.

Tots dos van assistir al Festival de Cinema de Màlaga, un esdeveniment ple de glamour i exigències mediàtiques. Sense gairebé temps per descansar, van agafar un vol a primera hora de diumenge per arribar a Madrid.

A les 8 del matí, Sofía aterrava a la capital. Sense descans, es va dirigir directament a la feina. La televisiva va demostrar el seu compromís amb Socialité, repassant el guió entre bastidors abans d'entrar en directe.

Kiko Hernández, orgullós de la seva parella, no va dubtar a elogiar-la: "És la presentadora més maca". Les seves paraules reflectien l'admiració que sent per ella i el suport incondicional que li brinda en aquesta nova etapa professional.

La inesperada confessió de Sofía Suescun sobre Socialité

No obstant això, el que veritablement ha sorprès els seguidors de Sofía ha estat la seva inesperada confessió del passat dilluns. A través de les seves xarxes, la presentadora va revelar un detall que ha causat enrenou: "Acaba de marxar l'estilista de casa i mare meva els looks que venen a Socialité". Les seves paraules han generat una onada d'expectació entre els seus fans, que estan ansiosos per veure els estilismes que lluirà en el programa.

Però no només ha parlat de moda. Sofía també ha compartit la seva felicitat per aquesta oportunitat professional: "No puc estar més feliç i agraïda".

El seu entusiasme és evident i tot apunta que la seva presència a Socialité es prolongarà en el temps. Ha arribat per brillar i, pel que sembla, ho està aconseguint.