María 'La Jerezana' deixa les coses clares a José María Almoguera: 'Oblida't de tot'

María 'La Jerezana', es va convertir en l'última expulsada de GH Dúo i va protagonitzar un comiat cridaner amb José María Almoguera. "Oblida't de tot el de fora, tot està superbé", li va dir després d'arribar al plató. L'andalusa li va deixar les coses clares al net de María Teresa Campos aconsellant-li que continués endavant amb el seu concurs.

No obstant això, alguna cosa en el seu discurs no va acabar d'encaixar en l'audiència que la va veure una mica freda amb José María. "T'estic esperant i t'estic respectant, i quan surtis fora, ja parlarem", van ser les seves últimes paraules al fill de Carmen Borrego.

María 'La Jerezana' aclareix les coses amb José María Almoguera

L'última gala de GH Dúo va tenir com a protagonistes a María 'La Jerezana' i a José María Almoguera. L'andalusa va ser l'expulsada per l'audiència fa una setmana i ahir va poder acomiadar-se breument de tots els seus companys. María va aprofitar l'ocasió per enviar un missatge directe a tots i cadascun dels habitants de Guadalix.

Un d'ells va ser per a José María, amb qui María es va mostrar contundent. L'exconcursant li va deixar les coses clares sobre la seva relació i li va aconsellar continuar endavant amb el seu concurs. "Oblida't de tot el de fora, tot està superbé", li va dir en directe.

Després d'una setmana fora de la casa de GH Dúo, María ha tingut ocasió de posar-se al dia i conèixer una mica més sobre Almoguera. Des que va abandonar el concurs, José ha deambulat per la casa trist i desanimat. Ha sentit l'absència de María, amb qui va començar un romanç al cap de poques setmanes de començar el reality.

Per això, l'exconcursant va voler animar-lo perquè seguís endavant amb el seu concurs i assegurar-li que tot està bé entre ells. "Vull que parlis de tu, que gaudeixis, que riguis, pensa en tu, vull que estiguis bé", li va dir en el seu comiat.

"Vull veure 'el meu Jose', tot està genial i tens molta gent que t'estima un munt", va finalitzar aconseguint un somriure en Almoguera. Encara que les seves paraules van ser afectuoses, hi havia alguna cosa en el seu discurs que no va acabar d'encaixar per la seva falta de romanticisme. De fet, alguns espectadors van qualificar María de "sosa" i "freda".

Sigui com sigui, l'andalusa va aclarir les coses amb Almoguera confirmant-li que tenen una conversa pendent quan es retrobin. De moment, María està disposada a donar-li una oportunitat a la història d'amor amb el fill de Carmen Borrego.

María 'La Jerezana' aposta per José María Almoguera

Anit, Ion Aramendi va donar la benvinguda al plató de GH Dúo a María 'La Jerezana'. El seu retorn a la vida normal és una mica complicat, però l'andalusa ha decidit prendre-s'ho amb calma.

Diumenge va ser la primera vegada que es veia cara a cara amb Carmen Borrego després de confirmar-se la seva relació amb José María. Ambdues van confirmar que havien parlat per telèfon, però no havien tingut l'oportunitat de veure's fora, fins a anit. "María és estupenda", va opinar la germana de Terelu orgullosa de la seva nova nora.

María també es va mostrar encantada amb la filla de María Teresa i no va dubtar a parlar obertament de la relació romàntica amb el seu fill. "Sé el que hi ha entre ell i jo i ell també ho sap", va dir convençuda dels seus sentiments.

Això mateix és el que va voler traslladar-li a José María en el seu comiat, aclarint-li que tot està bé entre ells. En dir-li que l'està esperant i respectant fora, confirma el seu desig de continuar la seva relació quan acabi el concurs.

Una informació molt útil per a Almoguera a qui, des que María se'n va anar, el reality se li està fent costa amunt. Veurem si les paraules de l'andalusa fan efecte i el cosí d'Alejandra Rubio es mostra tal com és.