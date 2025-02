Guillem hauria trucat al seu germà Harry per parlar del rei Carles: 'Li queda...'

Les tensions a la Família Reial Britànica podrien estar a punt de canviar després d'una revelació que ho ha sacsejat tot. El príncep Guillem ha decidit contactar amb el seu germà Harry per donar-li una notícia que podria modificar el rumb de la seva relació. L'estat de salut del monarca britànic i pare dels germans és molt delicat i el príncep de Gal·les ha decidit moure fitxa amb el seu germà per posar-lo al corrent.

El príncep Guillem busca llimar asprors abans que sigui massa tard

El príncep Guillem hauria contactat amb Harry per explicar-li que els metges han advertit que a Carles III li queda aproximadament un any de vida, segons apunta el mitjà El Nacional. Davant aquesta alarmant situació, l'hereu al tron ha optat per allargar la mà al seu germà menor, amb l'esperança d'aconseguir una reconciliació abans que sigui tard.

Des que va assumir el tron el 2022 després de la mort d'Isabel II, la salut de Carles III ha estat un tema de preocupació constant. Encara que Buckingham ha mantingut un perfil discret, les filtracions sobre el seu estat han estat cada cop més preocupants. Aquesta situació ha portat Guillem a reflexionar sobre la necessitat de deixar enrere les diferències amb Harry i reunificar la família en un moment tan delicat.

Un acostament complicat després d'anys de tensions

El distanciament entre els prínceps de Gal·les i Sussex va començar el 2020 amb la sortida abrupta de Harry i Meghan Markle de la Família Reial. Des de llavors, les ferides han estat difícils de sanar, amb entrevistes incendiàries, el llançament del documental de Netflix i la polèmica autobiografia de Harry, Spare. No obstant això, la gravetat de l'estat del seu pare ha fet que el príncep Guillem faci un esforç per reconstruir el vincle amb el seu germà.

Fonts properes asseguren que el príncep de Gal·les li ha transmès al seu germà que Carles III desitja veure'l. Encara que la relació segueix marcada per la desconfiança, el duc de Sussex no ha tancat completament la porta al diàleg. No obstant això, segueix dubtant de les intencions de la Família Reial, tement aquest acostament com una estratègia per millorar la imatge de la monarquia.

Un últim adeu o una reconciliació definitiva?

Carles III, malgrat els conflictes amb Harry, estaria disposat a rebre'l si decideix viatjar al Regne Unit. Més enllà del personal, aquest retrobament també tindria implicacions en la percepció pública de la Casa Reial. Mostrar unitat en un moment tan crític podria ser clau per a l'estabilitat de la monarquia, encara que la incògnita segueix en l'aire.

Encara que Guillem ha fet el primer pas per a la reconciliació, no queda clar si Harry estarà disposat a tornar, ni tan sols pel seu pare. L'oportunitat d'acomiadar-se de Carles III podria ser un factor determinant en la seva decisió. Ara, el futur de la relació entre els germans i el destí de la Família Reial depenen dels pròxims moviments de Harry.