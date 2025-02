Silenci total a 'Com si fos ahir': Míriam Alamany rep la pitjor notícia

Les emocions estan a flor de pell a Com si fos ahir, i el pròxim episodi no serà l'excepció. Els personatges continuen enfrontant-se a situacions que posaran a prova els seus sentiments i la seva capacitat per reaccionar davant l'inesperat.

Al centre de la història hi haurà la Lídia, interpretada per Míriam Alamany, qui passa de l'eufòria a la tristesa en qüestió de segons. El que semblava un dia especial per a ella es converteix en una experiència amarga que l'obligarà a afrontar una dura realitat.

Míriam Alamany rep un missatge desolador a Com si fos ahir

La Lídia està exultant perquè avui arriba en Llibert. La seva emoció és tan gran que, com li ha dit que viu a Barcelona, no dubta a demanar-li el pis a la Gina. D'aquesta manera, la seva intenció és poder estar amb ell sense preocupacions.

Tot sembla anar bé, però la seva felicitat es veu truncada de cop quan rep un missatge que la deixa completament desolada. La il·lusió s'esfondra davant dels seus ulls, i la seva reacció serà clau per entendre com segueix endavant després d'aquesta decepció.

Mentrestant, en una altra part de la història, la Naiara comença a sospitar que alguna cosa no va bé amb en Jess. La jove s'adona que ell té uns blaus al coll. Tanmateix, quan li pregunta què ha passat, el noi respon que va caure del patinet.

A la Naiara no la convenç l'explicació i decideix seguir-lo d'amagat per descobrir la veritat. El que trobi podria canviar la percepció que té sobre ell i el seu entorn.

La Marta esclata després de l'última hora d'en Joel

D'altra banda, en Salva li explica a la Marta que en Joel passarà el dissabte d'excursió amb en Quique, la Cèlia i l'Adrià. Aquesta notícia desferma una reacció inesperada. La dona sent una profunda ràbia en assabentar-se de la situació i actua en conseqüència.

La seva reacció portarà conseqüències i podria alterar la dinàmica de les relacions dins del grup. El pròxim capítol de Com si fos ahir promet ser un episodi ple d'emocions intenses i revelacions inesperades.

La Lídia s'enfrontarà a una dura decepció, la Naiara s'endinsarà en un misteri que podria tenir implicacions serioses, i la Marta demostrarà que els seus impulsos poden portar-la a prendre decisions inesperades. Amb cada història entrellaçada, la sèrie continua mantenint el suspens.