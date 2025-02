Confirmat: TV3 deixa anar la bomba sobre 'Com si fos ahir' que ningú esperava

La ficció catalana viu un moment daurat, i 3Cat no té intenció de baixar el ritme. En un panorama on les plataformes de streaming dominen el mercat, TV3 ha trobat la seva pròpia recepta de l'èxit: històries properes i personatges amb els quals el públic s'identifica.

D'aquesta manera, l'èxit de la ficció en català segueix en auge i TV3 ha decidit redoblar la seva aposta. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha deixat clar que la seva estratègia implica enfortir els continguts audiovisuals de producció pròpia.

El seu objectiu és consolidar un model que ha donat grans resultats en els últims anys. Recentment, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, va presentar les novetats per a 2025, amb una notícia 'bomba': Com si fos ahir tindrà una novena temporada.

Sorpresa majúscula: Com si fos ahir tindrà una novena temporada

L'anunci ha estat rebut amb gran expectació, ja que molts pensaven que la vuitena temporada marcaria el final de la sèrie. No obstant això, la CCMA ha decidit continuar amb aquest fenomen televisiu que ha captivat milers d'espectadors des de la seva estrena.

Cristina Villà, directora d'innovació, investigació i estratègia digital de la CCMA, va destacar que la decisió respon a la voluntat de reforçar l'oferta de ficció de 3Cat. I és que Com si fos ahir ha aconseguit consolidar-se com una de les sèries més estimades de la televisió catalana.

El seu èxit no només rau en les trames, sinó també en el seu elenc, format per actors com Eduard Farelo, Marc Cartes o Montse Germán. Al llarg de les temporades, la sèrie ha sabut mantenir l'atenció de l'audiència de TV3.

Com si fos ahir no para de sumar èxits a TV3

La producció de la novena temporada començarà en els pròxims mesos i la seva estrena està prevista pel setembre. La continuïtat de la sèrie reforça l'aposta de 3Cat pels continguts de qualitat. A més, consolida a Com si fos ahir com una peça clau en la seva graella.

Amb aquesta decisió, TV3 demostra que segueix apostant fort per la seva ficció de referència. Els seguidors de la sèrie poden respirar tranquils: la història no acaba aquí i les vides dels seus personatges seguiran evolucionant en noves trames.