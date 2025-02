Gerro d'aigua freda per a Carlota Olcina a 'Com si fos ahir' després d'un gir sobtat

Els seguidors de Com si fos ahir es preparen per a un episodi carregat de tensió i conflictes personals. Les trames dels protagonistes avancen amb girs inesperats, i una de les més destacades serà la de la Cristina, interpretada per Carlota Olcina.

I és que la dona es veurà en una situació complicada a causa del sobrecost de la reforma de la Barnateca. Mentrestant, altres personatges afrontaran dilemes personals i laborals que posaran a prova les seves relacions i les seves decisions.

Gerro d'aigua freda per a Carlota Olcina a Com si fos ahir

La Cristina haurà de fer front a un problema econòmic que amenaça en complicar-li les coses. La reforma de la Barnateca ha acabat costant més diners del que s'havia planejat inicialment, cosa que genera certa preocupació en la Gemma.

Davant d'aquesta situació, la Gemma demanarà a la Cristina que sigui més prudent amb les despeses i que controli millor el pressupost. Aquesta situació podria tensar la relació entre ambdues i obligar la Cristina a replantejar-se algunes decisions.

Carlota Olcina torna a brillar en el seu paper. D'aquesta manera, mostra una Cristina que ha de gestionar la pressió de tirar endavant el seu projecte sense perdre el control de la situació. A més, es tracta d'un dels personatges preferits de l'audiència de TV3.

Mentre la Cristina intenta lidiar amb la crisi de la Barnateca, l'Itziar descobreix un error en el seu contracte, cosa que li podria generar complicacions. D'altra banda, la Marta li confessa a en Litus que l'Ismael el va veure a Sitges amb l'Àngela, una revelació que podria portar conseqüències.

A més, el tutor de l'Ismael adverteix que el jove s'ha de prendre més seriosament les seves responsabilitats. Un fet que obliga en Litus a buscar solucions per ajudar-lo.

Un comiat emotiu pel Lluís

En una altra de les trames de l'episodi, el Lluís es veu obligat a vendre la seva furgoneta California perquè ja no la pot conduir. No obstant això, abans de desprendre-se'n, l'Andreu i l'Eva s'ofereixen a fer un últim viatge junts per acomiadar-se'n.

Aquest capítol de Com si fos ahir promet emocions intenses, amb la Cristina enfrontant-se a una difícil situació econòmica i la resta de personatges tractant de resoldre els seus propis conflictes.