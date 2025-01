Raphinha encén les xarxes i emociona amb una foto amb Pau Cubarsí: 'T'estimo'

Pau Cubarsí, una de les joves promeses del Barça, va celebrar ahir el seu 18 aniversari. Les xarxes es van omplir de missatges de felicitació, però en van destacar dos per la seva proximitat i calidesa: el del seu company Raphinha i el de la seva germana Irene.

Raphinha, company d'equip de Pau i una de les estrelles del primer equip, va voler dedicar-li unes paraules que reflecteixen la seva bona relació. "Feliç aniversari manin, moltes felicitats, que Déu et beneeixi sempre. T'estimo germà", va escriure el brasiler.

La publicació anava acompanyada d'una foto en la qual apareixen tots dos somrients, mostrant la complicitat que els uneix. Un gest que no va passar desapercebut per als seguidors del Barça, que van valorar la proximitat del jugador amb els talents més joves del club.

Irene, la germana de Pau Cubarsí, enamora a les xarxes

Un altre dels missatges destacats va ser el d'Irene, la germana de Pau Cubarsí, que va aprofitar l'ocasió per felicitar públicament el "petit de casa". Irene va compartir una imatge entranyable en la qual es veu el jove amb les espelmes del seu pastís d'aniversari.

"Felicitats al petit de casa", va escriure. No hi ha dubte que, tot i tractar-se d'un breu missatge, les seves paraules estan plenes d'emoció. Mostrant la importància de la família per al futbolista en un dia tan especial.

Una promesa que continua creixent

L'aniversari de Pau Cubarsí arriba en un moment clau de la seva carrera. Amb només 18 anys, el jove ha aconseguit consolidar-se com una de les grans promeses de la pedrera del Barça.

El seu talent al terreny de joc i la seva maduresa fora d'ell li han valgut el reconeixement de companys, entrenadors i aficionats. Cubarsí, que ja ha jugat amb el primer equip, afronta aquesta nova etapa amb l'ambició de continuar creixent com a jugador.

La seva majoria d'edat no només marca un canvi, sinó també un pas més en el seu camí cap a l'èxit professional. En aquest dia tan assenyalat, Pau ha rebut el suport de qui l'envolta, un recordatori que el futur sembla prometedor tant dins com fora del camp.

La celebració de l'aniversari de Pau Cubarsí ha posat de manifest l'afecte que rep tant del seu entorn familiar com dels seus companys. Missatges com els de Raphinha i Irene reflecteixen la proximitat i els valors que envolten el jove futbolista.