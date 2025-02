Ferma decisió de la reina Letícia en descobrir què està fent Leonor a Elcano

La reina Letícia ha pres de la ferma determinació de quedar-se a Espanya i no acompanyar a Felip en el seu viatge a Uruguai. Aquesta acció de la reina obeeix a l'última hora de la princesa Leonor a Elcano: continua amb la seva formació. Tot i que el viatge del rei coincidirà amb l'arribada de la seva filla al mateix país, aquests no es podran veure donades les seves obligacions.

Un motiu més que suficient perquè Letícia hagi declinat acompanyar al seu marit. Així les coses, la reina no estarà en la presa de possessió de Yamandú Orsi, el nou president de l'Uruguai. Per la seva banda, es quedarà a Espanya per atendre altres compromisos institucionals.

La reina Letícia pren una determinació després de conèixer l'última hora de Leonor

D'aquí a uns dies, Felip, Letícia i Leonor veuran com els seus camins s'entrecreuen. La mateixa setmana en què la princesa arribi a l'Uruguai, el seu pare es trobarà al mateix lloc que la seva primogènita.

Per contra, la decisió que ha pres la reina ha estat la de quedar-se a Espanya i no acompanyar a Felip a l'Uruguai. Després de conèixer que Leonor ha de complir amb les seves obligacions a Elcano i no podrà veure al seu pare, la reina ha declinat viatjar a l'estranger.

Felip, per la seva banda, tampoc podrà fer res per retrobar-se amb la seva filla tot i estar al mateix lloc. El rei assistirà a la presa de possessió de Yamandú Orsi, qui s'ha convertit en el nou president de l'Uruguai. Normalment, a aquest tipus d'actes l'acompanya Letícia, però en aquesta ocasió no serà així.

Cadascun dels membres de la família reial haurà de complir amb les seves respectives agendes i obligacions, per la qual cosa no tindran ocasió de veure's. Leonor està completament enfocada en la seva formació dins d'Elcano i ha de seguir les mateixes indicacions que la resta de guardiamarines.

Per la seva banda, Felip no podrà romandre més temps del necessari per poder fer possible aquesta trobada amb la seva primogènita. Mentre això tingui lloc, Letícia estarà a Espanya complint amb la seva agenda institucional.

La reina Letícia no acompanyarà a Felip durant el seu viatge a l'Uruguai

Aquesta serà la primera vegada que la formació de Leonor a bord d'Elcano la porti al mateix país en què es troba Felip. Tot i que ambdós coincideixen en dates al país sud-americà, no es podran veure, la qual cosa ha motivat a Letícia a quedar-se a Espanya.

Durant la seva travessia per Sud-amèrica, no pot abandonar el vaixell fins a arribar al port, on farà la seva parada a Montevideo. El buc arribarà el 5 de març i es quedarà fins al 9, però Leonor continuarà amb la seva formació i no podrà reunir-se amb Felip.

El rei no pot allargar la seva estada, ja que ha de tornar a Espanya per continuar amb la seva agenda institucional. Aquí l'esperarà Letícia, la manca de la qual en la presa de possessió del nou president uruguaià serà notòria.

Leonor està molt implicada en la seva formació a l'Armada i està demostrant una gran capacitat d'adaptació. Tot i el llarg de la travessia, no ha experimentat greus molèsties i compleix amb èxit les seves obligacions a Elcano.

La gran prova de foc arribarà d'aquí a uns dies quan coincideixi a l'Uruguai amb el seu pare. Les ganes de retrobar-se amb ell seran evidents, però l'hereva haurà de fer un gran esforç per mantenir-se ferma i no descuidar les seves obligacions.

Sens dubte, tot un desafiament per a Felip, Letícia i Leonor que hauran d'esperar a juny, quan la Princesa d'Astúries acabi amb la seva formació.