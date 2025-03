Ningú no esperava l'últim d'Amancio Ortega: la brillant decisió que ha pres

Amancio Ortega és l'exemple perfecte de què qui la segueix, l'aconsegueix. L'imperi de l'empresari gallec no para de créixer i cada vegada són més les fites que assoleix. Ara, una nova informació sobre la gestió de la seva economia ha deixat de pedra a molts dels seus seguidors.

I és que Pontegadea, el vehicle d'inversió immobiliària del fundador d'Inditex, Amancio Ortega, segueix apostant per incrementar la seva cartera de propietats. Segons informa Greenstreet News, l'empresari està en negociacions per adquirir un edifici a Edimburg, al Regne Unit. Ni més ni menys que per unes 75 milions de lliures, el que aproximadament serien 90 milions d'euros.

Aquest moviment reforça la seva estratègia d'expansió en el mercat immobiliari internacional, especialment al Regne Unit. L'edifici que Amancio Ortega està negociant es troba al centre d'Edimburg i va ser construït el 2021. El que el converteix en una propietat de recent construcció.

L'imperi d'Amancio Ortega continua creixent

Amb una superfície total d'11.900 metres quadrats, l'immoble disposa de diverses plantes i compta amb 122 places d'aparcament. Per la qual cosa, sens dubte, es tracta d'una opció atractiva per a empreses que busquin espais d'oficina de qualitat a la ciutat. Entre els inquilins que ja ocupen l'edifici es troben importants firmes com Brodies, Pinsent Masons, Anderson Strathern, Stantec, Mazars i Q Park.

Aquesta no és la primera compra que realitza Amancio Ortega a Escòcia. El 2022, a través de Pontegadea, va adquirir un edifici d'oficines a Glasgow, al costat de la Central Station, per uns 200 milions de lliures (240 milions d'euros). L'immoble, d'uns 30.000 metres quadrats, estava encara en construcció quan es va formalitzar la compra, i en aquell moment era promogut per HFD Group.

Aquest tipus d'adquisicions forma part de l'estratègia d'Amancio Ortega de diversificar el seu portafoli d'actius immobiliaris en l'àmbit global. Pontegadea ha demostrat un interès particular pel mercat immobiliari del Regne Unit, on ha realitzat diverses inversions en els últims anys. No obstant això, la companyia també ha ampliat significativament la seva presència en altres mercats clau.

L'imperi de l'empresari gallec

Altres països com els Estats Units i Espanya segueixen sent una aposta segura per a Amancio Ortega. D'aquí que l'empresari segueixi consolidant-se com una peça important en el sector immobiliari mundial. El braç inversor d'Amancio Ortega s'ha convertit en un referent en l'àmbit immobiliari.

Destacant per la seva capacitat per adquirir propietats d'alt valor en ubicacions estratègiques. El seu enfocament i interès per actius de qualitat, com oficines en zones prime de grans ciutats, li han permès mantenir una sòlida cartera. Un bagatge que continua creixent a un ritme accelerat.