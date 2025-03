El secret que Carles III guardava de la germana de Lady Di i tieta de Guillem

Sarah Spencer, germana gran de la princesa Diana, compleix 70 anys aquest març. Un aniversari que recorda la història íntima i sovint oblidada de la seva relació amb l'actual rei Carles III. És cert que Lady Di ha estat sempre la figura més mediàtica de la família Spencer.

Tanmateix, la seva germana gran va jugar un paper fonamental en els esdeveniments que van portar al matrimoni reial entre Diana i Carles. Un vincle que, encara que efímer en el seu cas, va ser clau en la història de la monarquia britànica.

El secret que Carles III guardava de la germana de Lady Di

Sarah Spencer va créixer en l'entorn rural d'Althorp, la llar ancestral dels Spencer, a Northamptonshire. Encara que la seva vida no va estar tan exposada com la de la seva germana, Sarah va compartir una relació especial amb Carles III abans que ell es casés amb Diana.

El 1977, l'aleshores príncep, va conèixer Sarah a les curses d'Ascot i, després d'un breu romanç, la connexió entre ells va acabar el 1978. Tanmateix, el que va començar com una relació amorosa, va desencadenar esdeveniments que van marcar el destí de Carles i Diana.

Malgrat que el romanç entre Carles i Sarah no va ser durador, va deixar una empremta significativa. El final de la seva relació va arribar després d'una polèmica entrevista de Sarah en què va revelar detalls molt personals, inclosa la seva lluita amb l'anorèxia i el consum d'alcohol.

En ella, també va fer comentaris negatius sobre el príncep, cosa que va enfurir Carles. Aquell incident va suposar la ruptura de la seva relació, però Sarah no va guardar rancor. De fet, va ser qui va presentar Carles i Diana, i en saber del seu compromís, va afirmar: "Jo els vaig presentar, soc Cupido".

Lady Di i la seva germana: una relació marcada per l'amor de Carles III

Malgrat aquesta relliscada, la relació entre les germanes Spencer va continuar sent propera. Després de la tràgica mort de la seva germana, Sarah va estar present, acompanyant el cos de Diana i participant en el funeral.

També va exercir un paper important en la gestió del llegat de Diana. I és que va ser coexecutora del seu testament i presidenta del Diana, Princess of Wales Memorial Fund.

Avui, als 70 anys, Sarah continua sent una figura influent dins de la família reial. Especialment en la seva relació amb els prínceps Guillem i Harry. Encara que sempre serà coneguda com la germana de Lady Di, el seu rol en la història de la monarquia britànica no pot ser subestimat.