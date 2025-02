Sara Espígul, al límit: l'error que podria canviar-ho tot a 'Com si fos ahir'

Les emocions continuen a flor de pell a Com si fos ahir, i el pròxim capítol portarà girs que posaran en escac a diversos personatges. La sèrie de TV3 continua explorant les vides dels seus protagonistes, mostrant les seves decisions, dubtes i els seus conflictes personals.

En aquesta ocasió, el focus estarà en la Cèlia, interpretada per Sara Espígul. Així, se sentirà superada per la pressió i prendrà una decisió equivocada que podria tenir conseqüències. D'altra banda, l'Ismael prendrà un camí perillós en el seu intent per recuperar els diners.

Sara Espígul comet un error i el Víctor la rescata

La Cèlia no està passant pel seu millor moment. Els dubtes i la inseguretat la superen, cosa que la porta a cometre un error que podria tenir conseqüències greus. En un gir inesperat, el Víctor apareix en el moment just i aconsegueix evitar un problema més gran.

No obstant això, aquest incident deixa clar que la Cèlia no està tan forta com aparenta, cosa que podria afectar el seu futur professional i personal. Un altre que està al límit és l'Ismael, qui ha perdut tots els seus diners en una mala inversió.

Desesperat, busca una solució ràpida i no dubta a intentar enganyar la seva mare per aconseguir més diners. Però el seu pla no surt com esperava. El Litus intervé abans que la situació es descontroli, impedint que l'Ismael segueixi per un camí perillós.

El Miquel pren el control de la Consultoria

Mentrestant, el Miquel ha decidit assumir el comandament de la Consultoria, fent un pas endavant en la seva carrera. La seva decisió no serà fàcil, ja que haurà d'enfrontar-se a nous reptes i demostrar que està preparat per liderar.

A la pizzeria de la Cati i el Salvatore tot semblava anar bé, però un problema amb un contracte amenaça en alterar la tranquil·litat del negoci. El Salvatore es veu obligat a contactar amb la Rosa per resoldre la situació, cosa que podria portar noves complicacions.

Amb tants fronts oberts, el pròxim episodi de Com si fos ahir promet mantenir en suspens els espectadors. Com afrontarà la Cèlia el seu error? Aconseguirà l'Ismael recuperar-se de la seva crisi? Quines conseqüències tindrà la decisió del Miquel? La resposta, en el pròxim capítol.