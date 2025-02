Impacte a 'El Hormiguero' després del que Paz Padilla ha dit sobre la seva filla, Anna Ferrer

Paz Padilla ha acudit avui a El Hormiguero. Només arribar, ha impactat a tot el públic amb la seva alegria i amb les seves ganes de divertir-se. Encara que el que més ha cridat l'atenció han estat les seves paraules sobre Anna Ferrer, a qui ha volgut defensar de les crítiques que rep.

“La meva família sempre em deia: ‘Ves amb compte, Paz, que et donarà l'estrès i et posaràs malalta’”, ha confessat només seure davant de Pablo Motos. Les seves paraules han sorgit després que arribés al programa saltant i movent-se amb emoció. El presentador, sorprès pel seu entusiasme, no ha dubtat a fer broma sobre la seva vitalitat.

Però el veritable moment de tensió ha arribat quan Pablo Motos ha fet una inesperada confessió. Ha assegurat que Paz Padilla l'ha convençut de fer alguna cosa abans de començar el programa. “Gairebé em costa la vida”, ha dit entre rialles.

Paz Padilla parla sobre Anna Ferrer a El Hormiguero

La humorista ha explicat que han fet un TikTok junts: “Tinc un TikTok i, encara que no sóc influencer, m'ho prenc molt seriosament”, ha assegurat. Pablo Motos, entre rialles, ha afegit: “I tan seriosament, gairebé em mates. M'estava ofegant”.

Després, han mostrat el cridaner vídeo i en ell, s'ha vist a Paz Padilla sostenint el cap de Pablo Motos com si fos el d'un nadó. El públic ha reaccionat amb aplaudiments i rialles en veure l'escena. No obstant això, el que realment ha impactat en el programa han estat les seves paraules sobre la seva filla, Anna Ferrer.

“Odio que diguin que les influencers no treballen. La meva filla és influencer i treballa molt, perquè tot té una preparació, un procés i una planificació”, ha declarat amb fermesa. Les seves paraules han estat rebudes amb sorpresa al plató.

La humorista ha volgut defensar la tasca de la seva filla i de moltes altres persones que es dediquen a les xarxes socials.

Impacte a El Hormiguero pel que Paz Padilla ha dit sobre Anna Ferrer

“La meva filla és molt treballadora”, ha afegit amb orgull. La seva intervenció ha deixat clar que sent una profunda admiració per Anna Ferrer i per la seva dedicació professional. Encara que ha causat gran impacte en l'audiència perquè ningú esperava que fes servir l'espai televisiu per defensar Anna Ferrer de les crítiques que rep.

Al llarg del programa, Paz Padilla ha demostrat que és una persona divertida i propera. La seva espontaneïtat ha conquerit el públic.

A més, ha deixat clar que està orgullosa d'Anna Ferrer i de tots els seus éssers estimats. El seu pas per El Hormiguero ha estat una combinació de rialles, emoció i moments inoblidables.