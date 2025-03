Ningú esperava la reacció de Vicky Martín Berrocal al canvi físic d'Alba Díaz

Alba Díaz mai deixa de sorprendre. La filla de Manuel Díaz 'El Cordobés' i Vicky Martín Berrocal comparteix cada detall de la seva vida a les xarxes socials. Com a bona influencer, mostra els seus looks, els seus plans i, per descomptat, els seus canvis d'imatge.

Aquesta vegada, ha decidit fer un pas més i ha volgut experimentar amb les seves ungles. No un petit retoc, sinó un canvi radical: Més llargues i més cridaneres. Una cosa que, en un principi, va pensar que no agradaria a la seva mare.

Per això, abans de mostrar la seva transformació, l'Alba va decidir preparar-la. Amb humor i una mica de dramatisme, va escriure a les seves xarxes: “Mama, estàs preparada? Perquè jo sí”. Un missatge que deixava clar que esperava una reacció negativa de Vicky Martín Berrocal.

Ningú esperava la reacció de Vicky Martín Berrocal al gran canvi físic d'Alba Díaz

Però el que ningú imaginava era la resposta de la dissenyadora. En lloc d'una reprimenda o un gest de desaprovació, Vicky va sorprendre amb les seves paraules. “Encara tenen un color perlat, però hi ha vegades que vens amb unes coses… Per a mi no les vull, però l'execució està bé”, va confessar la mare de l'Alba.

La influencer no s'ho podia creure. La seva mare, que tantes vegades ha estat crítica amb les seves decisions estètiques, havia acceptat el canvi. Una cosa que ha agradat molt a l'Alba Díaz perquè la seva mare ha demostrat que li dona suport en totes les seves decisions.

No només això, sinó que fins i tot reconeixia que estaven ben fetes, un autèntic triomf per a l'Alba, que no va dubtar a celebrar-ho amb la seva característica espontaneïtat. I és que l'Alba Díaz ha estat criticada durament durant anys a través de les xarxes pel seu físic per culpa dels haters. Però la seva mare ha demostrat que està aquí per donar-li suport sempre.

Alba Díaz confirma que ha aconseguit apaivagar a Vicky Martín Berrocal

“He amansit la Vicky”, va bromejar la jove, deixant clar que havia aconseguit l'impossible. La seva mare, l'exigent i elegant Vicky Martín Berrocal, aprovava la seva elecció. Una petita victòria, però un gran èxit per a l'Alba, que continua explorant el seu estil sense por.

Les xarxes, com era d'esperar, van reaccionar a l'instant. Els seguidors de l'Alba van aplaudir la seva valentia i, sobretot, la divertida reacció de la seva mare. I és que aquesta reacció de Vicky Martín Berrocal al canvi de l'Alba Díaz ha agradat als seguidors de mare i filla.

El que semblava un simple canvi d'ungles va acabar convertint-se en un moment viral. Una prova més de la complicitat entre mare i filla. I un recordatori que, encara que de vegades sembli difícil, l'aprovació materna pot arribar quan menys t'ho esperes.