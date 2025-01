Sara Carbonero assenyala Isabel Jiménez per un motiu de pes: 'Es converteix en...'

Sara Carbonero ha tornat a les seves xarxes socials per un motiu de pes. La presentadora de televisió no ha tingut cap problema a assenyalar Isabel Jiménez davant de tots els seus seguidors d'Instagram per explicar el molt que significa per a ella: "Es converteix en equip".

Va ser el 2011 quan els camins d'aquestes dues professionals de la comunicació es van creuar als passadissos de Mediaset Espanya. En aquell moment, l'ex d'Iker Casillas portava diversos anys presentant la secció d'esports d'Informativos Telecinco quan la seva companya es va unir a l'equip de presentadors.

Des de llavors, Sara Carbonero i Isabel Jiménez es van convertir en inseparables. Tant és així que, el 2015, van decidir posar en marxa, juntament amb l'estilista Mayra, la seva botiga en línia de roba i complements, Slowlove.

Aquest projecte no només els ha permès obtenir un important benefici econòmic. A més, ha ajudat ambdues presentadores de televisió a crear grans vincles amb la resta del seu equip. I prova d'això és l'última publicació que aquesta marca ha compartit al seu perfil d'Instagram.

En aquest post, podem veure diverses imatges d'una de les sessions de fotos de Slowlove, activitats en les quals Sara Carbonero i Isabel Jiménez sempre participen de manera molt activa. Tant és així que, en diverses ocasions, ambdues actuen com a models de la seva pròpia marca.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquesta publicació ha estat el missatge que l'ex d'Iker Casillas ha compartit. En ell, no ha tingut cap problema a assenyalar Isabel Jiménez i la resta del seu equip: "Molta vida al que comença per res i es converteix en equip".

Sara Carbonero revela una dada important sobre Isabel Jiménez i la resta dels seus companys

En més d'una ocasió, Sara Carbonero i Isabel Jiménez han compartit amb tots els seguidors de la seva marca algunes imatges captades darrere de les càmeres de fotos. No obstant això, en aquesta ocasió, han volgut fer un pas més.

Juntament amb diverses preses d'un dels seus shootings, l'ex d'Iker Casillas ha utilitzat una frase de Rubio José per revelar el que important que el seu equip és per a ella.

Com era d'esperar, aquesta publicació no ha passat per res desapercebuda entre la resta d'usuaris d'Instagram. Tant és així que molts d'ells no han volgut deixar passar l'ocasió per opinar al respecte.

"Fantàstic! Un gran equip. Una salutació, Slowlove", ha assegurat un internauta. "Això és el que mola, gaudir del que feu", ha assegurat un altre dels seus seguidors.

No obstant això, hi ha qui ha aprofitat l'ocasió per transmetre les seves queixes a Sara Carbonero i Isabel Jiménez. "Tenia una bona idea de la companyia, però vaig fer una compra i porto deu dies esperant sense resposta una part que vaig haver de retornar. No sé res del seu estat i no hi ha manera de contactar".