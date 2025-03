Increïble: Ana Garcés trenca el seu silenci després de la mort de Jana a 'La Promesa'

Ana Garcés, l'actriu que va interpretar Jana Expósito a La Promesa, ha parlat de manera commovedora després de la seva tràgica mort a la sèrie. A través d'un missatge a les xarxes socials, ha expressat el seu agraïment als seguidors pel seu suport constant al llarg dels anys. Garcés reconeix que la seva participació en la sèrie ha marcat un abans i un després en la seva vida i en la seva carrera.

“El que he viscut en aquesta sèrie és indescriptible, Jana ho ha estat tot per a mi”, assenyala en el seu comunicat. Ana també ha aprofitat l'ocasió per donar les gràcies a tots els seus companys i desitjar-los tot el millor. Com a colofó final, les seves últimes paraules han anat dirigides a la que va ser el seu personatge durant tants anys: “A reveure Jana”.

Ana Garcés parla després del seu final a La Promesa

La Promesa va viure ahir dimecres un dels seus dies més especials amb tres episodis seguits centrats en el moment més àlgid de la sèrie. Jana, el personatge interpretat per Ana Garcés, es debatia entre la vida i la mort i els espectadors es van quedar enganxats a la pantalla. Finalment, l'empleada del palau va acabar exhalant el seu últim alè davant la mirada atònita de tots els seguidors.

Després de la mort del seu personatge en braços del seu estimat Manuel, Garcés va emetre un comunicat a tall de comiat del més commovedor. La seva sortida de la sèrie ha estat un cop per als fans, que l'han acompanyat durant totes les temporades. Per tots ells, l'actriu ha volgut acomiadar-se donant les gràcies per tot l'afecte rebut durant aquests anys.

“Us dic adeu amb llàgrimes als ulls i les mans al pit com a mostra d'agraïment”, comença dient. “Aquest projecte ha estat el millor que m'ha passat i que mai vaig imaginar que em passaria”, afegeix amb gran emoció.

Ana recorda com va arribar a La Promesa amb 23 anys i com va acabar convertint-se en una part fonamental de la seva vida. Sobretot Jana, el paper que ha estat exercint durant dos anys i mig i que ja mai oblidarà. El seu comiat ha estat marcat per la nostàlgia i l'afecte cap al seu personatge del qual se sent profundament agraïda.

També ha aprofitat l'ocasió per recordar els seus companys de feina amb els quals ha compartit aquests últims anys. “Heu estat un ensenyament constant, m'heu cuidat i estimat com una família”, ha comentat.

Ana Garcés s'acomiada de La Promesa

La mort de Jana Expósito ha tingut un impacte significatiu a la sèrie. La seva absència donarà peu a noves trames i a nous personatges que desfilaran per La Promesa per continuar enganxant l'audiència.

No obstant això, el buit que deixa el personatge interpretat per Ana Garcés no serà fàcil de reomplir. L'actriu ha deixat un llegat inesborrable a la sèrie i Jana sempre serà recordada pels seguidors i per la mateixa Ana. “Ho ha estat tot per a mi”, confessava la val·lisoletana.

“Definitivament, una part de mi es quedarà al palau de La Promesa juntament amb la meva gent, a reveure, Jana”, finalitzava. La sèrie ha confirmat que hi haurà cares noves que arribaran a La Promesa, i que la trama continuarà amb noves històries, intrigues i secrets.

Si bé la sèrie ha perdut un dels seus rostres més estimats i fonamentals, encara hi ha moltes coses per desvelar. Ana ja no en formarà part, però sens dubte el nom de Jana trigarà molt de temps a ser oblidat. El seu tràgic final serà l'eix central del següent capítol, on l'audiència assistirà al seu funeral, no exempt de polèmica.