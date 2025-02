Salten les alarmes amb Federico i Mary de Dinamarca per l'últim que ha passat

Els rumors sobre una crisi en el matrimoni de Federico i Mary de Dinamarca han tornat a cobrar força després de la seva última aparició conjunta. Recentment, la parella reial va presidir un acte commemoratiu pel tercer aniversari de la invasió russa a Ucraïna.

No obstant això, el que havia de ser una mostra d'unitat es va convertir en un nou focus d'especulació. Segons la premsa alemanya, l'actitud dels reis danesos no va fer més que alimentar les sospites que la seva relació travessa moments difícils.

El mitjà Bunte ha analitzat el comportament de tots dos i ha assenyalat una evident fredor. L'absència de gestos de complicitat i el marcat distanciament físic han portat la publicació a reforçar la teoria que el seu matrimoni no passa per la seva millor etapa.

Salten les alarmes amb Federico i Mary de Dinamarca

Un dels moments més cridaners de l'acte va tenir lloc quan Mary de Dinamarca no va poder contenir l'emoció i va trencar a plorar. Afectada pel significat de l'esdeveniment, la reina es va eixugar les llàgrimes amb un mocador en un intent per recompondre's.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció no és la seva reacció, sinó l'actitud del seu marit. Federico de Dinamarca, que es trobava assegut al seu costat, no va mostrar el més mínim gest de suport cap a la seva dona.

La seva postura immutable i la falta de contacte visual han estat interpretades per la premsa alemanya com una prova del distanciament que existeix entre ambdós. Bunte ha destacat que l'hereu al tron va mantenir una actitud freda, sense consolar Mary en cap moment.

Mary de Dinamarca i la seva arribada marcada per la distància

El distanciament entre els reis no es va limitar a la cerimònia. La premsa alemanya també ha posat el focus en la seva arribada a l'església, on es va evidenciar la falta de proximitat. Segons el citat mitjà, en baixar del vehicle van caminar separats i sense dirigir-se la paraula.

Un fet que hauria reforçat la sensació que existeix una bretxa entre ells. Al llarg de la missa, la situació no va millorar. No hi va haver mostres de suport mutu ni complicitat, cosa que no ha passat desapercebuda.

No hi ha dubte que aquests detalls deixen entreveure que la relació entre Federico i Mary de Dinamarca no travessa el seu millor moment. D'aquesta manera, la fredor que mostren en públic podria ser un reflex d'una crisi més profunda.