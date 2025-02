El gest amb què Anabel Pantoja i David Rodríguez celebren la seva millor notícia

Han estat dies d'angoixa, d'incertesa i de lluita, però, per fi, la petita Alma és a casa. Després de 18 dies ingressada, la filla de Anabel Pantoja i David Rodríguez va rebre l'alta hospitalària. La notícia la va compartir l'Anabel Pantoja a través de les seves xarxes socials, un lloc que ella ha aprofitat per mostrar un gest que ha tingut amb la seva parella. I és que tots dos han celebrat la millor notícia: la petita Alma ja és a casa.

Anabel Pantoja va escriure un emotiu comunicat a Instagram. “Acabem d'arribar a casa amb la nostra petita. Només volíem, de veritat, de tot cor, agrair tot el que hem sentit, de la vostra part cap a ella”, va explicar.

“Les vostres pregàries, preocupació i afecte. Ella ho sabrà quan sigui gran, ha estat impressionant tot el que hem viscut amb 50 dies”, expressava emocionada a principis de setmana.

Anabel Pantoja i David Rodríguez tornen a la normalitat

El procés ha estat dur, la parella ha passat per moments de gran tensió i por. Però avui, per fi, poden respirar tranquils. “La vida et colpeja amb alguna cosa tan dura que tristament t'adones de les ximpleries per les quals perdem el temps o no vivim”, afegia Anabel Pantoja al seu comunicat.

“Quan l'únic que importa és tenir salut i viure”, escrivia. A més, llançava un consell als seus seguidors: “Si em permeteu un consell, viviu, gaudiu dels vostres, feu-vos abraçades, petons i digueu-vos t'estimo”.

Ara, la família torna a poc a poc a la normalitat i el retorn a casa, sens dubte, ha estat un alè d'aire fresc. A més, la felicitat d'Anabel i David s'ha vist reflectida en un gest molt especial.

El comentat gest d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

La influencer ha compartit a les seves xarxes socials un moment significatiu: cuinar una paella. Un gest quotidià, però carregat de simbolisme. I és que Anabel Pantoja ha passat més de dues setmanes sense cuinar, preocupada per la salut de la seva filla.

Tornar a cuinar després de tants dies, demostra que la pau ha tornat a la seva llar. Una forma senzilla, però molt emotiva, de celebrar la millor notícia de les seves vides.

Després de setmanes de preocupació, la parella es retroba amb la calma i la calor de la llar. Envoltats d'amor, abraçant cada instant i valorant el que realment importa: la salut i la família. Segons sembla, Anabel Pantoja i David Rodríguez es troben més feliços que mai, una cosa que han demostrat a les seves xarxes socials tornant a la normalitat.