Destapen el veritable estat de Jordi González i salten les alarmes: 'Molt malament'

Jordi González, el reconegut presentador de televisió, travessa una delicada situació de salut que ha mantingut en privat. La seva absència prolongada de la pantalla ha generat preocupació entre els seus seguidors i ha fet saltar les alarmes. Ara, l'entorn de Jordi ha trencat el seu silenci confessant que el català ha estat “molt malament”.

De fet, apunten que la situació “va ser bastant crítica” i que Jordi ha estat més greu del que molts es pensen. El mateix presentador ha parlat sobre el seu estat, però obviant els moments més difícils que han fet témer el pitjor.

Última hora sobre l'estat de salut de Jordi González

Fa uns dies, era Diego Arrabal qui posava en relleu els problemes de salut pels quals travessa Jordi González. El presentador de TVE porta de baixa des de desembre i, encara que van afirmar que tornaria aviat, continua desaparegut. No hi ha notícies sobre el seu estat ni sobre el que veritablement li passa, fins ara.

L'entorn de Jordi ha trencat el seu silenci i ha fet saltar les alarmes en reconèixer que ha estat “molt malament”. La malaltia va començar durant un viatge a Sud-amèrica, específicament a Colòmbia. Malgrat els primers símptomes, Jordi va intentar restar importància al seu malestar, però la seva condició va empitjorar ràpidament, requerint hospitalització urgent.

“Ha estat molt més greu del que podeu imaginar, han estat diverses les ocasions en què la situació va ser bastant crítica”, desvelen. Fonts properes a Jordi expliquen que no ha estat fins al març quan els metges li van donar l'alta i li van permetre tornar a casa. Per tant, González ha estat ingressat en diversos centres de Llatinoamèrica durant mesos fins que ha aconseguit millorar.

A la seva arribada, va ser ingressat novament en un centre mèdic per continuar amb la seva recuperació. Finalment, va rebre l'alta definitiva i es troba en repòs a casa seva, on continua rebent atenció mèdica. Durant aquest temps, Jordi ha evitat el contacte amb amics i companys de feina als quals es nega a veure fins a trobar-se bé.

A principis d'any, el mateix presentador reconeixia estar travessant un sotrac de salut poc després de començar les seves vacances. No obstant això, no va arribar a donar més detalls sobre la seva situació ni sobre la gravetat d'aquesta. Ara, s'ha descobert que el seu estat ha arribat a ser crític i molt més complicat del que s'imaginava en un principi.

Continua l'hermetisme sobre Jordi González

Des que Jordi González es troba de baixa no hi ha hagut cap menció a la seva evolució en el programa que presentava a TVE. Tampoc el seu entorn ha donat detalls sobre el motiu que el va portar a romandre ingressat durant mesos. El silenci impera al voltant de la seva situació i Jordi prefereix mantenir un perfil baix fins a la seva completa recuperació.

No obstant això, resulta molt més alarmant per als seus seguidors que no hi hagi notícies sobre el periodista català. Tots esperen que torni, però l'actitud al voltant de la seva salut ha generat encara més intriga i incertesa.

L'únic al qual arriben a respondre fonts properes a Jordi és que està centrat a recuperar-se i que desitja tornar a la feina. “Vol estar fort com més aviat millor per tornar al programa que presenta a Televisió Espanyola”, expliquen. El que aporta informació sobre l'ànim de Jordi i les seves ganes de tirar endavant.

El presentador sempre s'ha caracteritzat per la seva professionalitat i la seva dedicació a la feina ha estat indiscutible. No obstant això, ara la seva major prioritat és recuperar-se després d'haver viscut una situació límit que va fer pensar el pitjor. S'espera que d'aquí a poc la seva salut es restableixi i torni de nou al capdavant de D Corazón.