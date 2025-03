Espanya se sorprèn amb el que Richard Gere i Alejandra Silva han fet a Madrid

Richard Gere ha celebrat el Dia del Pare a Espanya. Ho ha fet a la seva residència de La Moraleja, juntament amb la seva esposa Alejandra Silva. És la primera vegada que l'actor festeja aquesta data al país.

La celebració ha sorprès molts seguidors de la parella. Es rumorejava que viatjarien fora d'Espanya, com en ocasions anteriors. No obstant això, han optat per un pla més familiar.

Alejandra Silva ha compartit un emotiu missatge a les xarxes socials. Ha publicat diverses imatges juntament amb el seu marit i els seus fills. "Feliç primer Dia del Pare espanyol. Et volem", va escriure.

La família es va mudar a Madrid el novembre de 2024. Aquest trasllat ha suposat un canvi en els seus costums. Als Estats Units, el Dia del Pare se celebra al juny, però s'han adaptat.

La decisió d'instal·lar-se a Espanya respon a diversos motius. Alejandra volia estar més a prop de la seva família i amics. També desitjaven involucrar-se en causes solidàries dins del país.

La parella col·labora amb l'ONG Hogar Sí. Aquesta organització lluita contra el sensellarisme a Espanya. La seva implicació ha estat destacada en diverses ocasions.

La nova etapa de Richard Gere i Alejandra Silva

Richard Gere ha trobat a Madrid un lloc de tranquil·litat. La Moraleja ofereix privacitat i exclusivitat. Allà pot gaudir de la seva família lluny del focus mediàtic.

L'actor té tres fills. El seu primogènit, Homer, va néixer el 2000, fruit de la seva relació amb Carey Lowell. Els seus altres dos fills són del seu matrimoni amb Alejandra Silva.

Gere sempre ha procurat protegir la seva vida privada. La seva prioritat és compartir temps amb els seus fills. Busca inculcar-los valors com la humilitat i la solidaritat.

Alejandra ha parlat en diverses ocasions sobre la seva vida a Espanya. "Aquí es viu molt bé", ha afirmat. La parella està gaudint de la seva nova etapa a Madrid.

El Dia del Pare ha estat una ocasió especial per a Richard Gere. Ha estat un moment de celebració en família. I una mostra més de la seva adaptació a la vida a Espanya.