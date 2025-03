És oficial: es confirma el que la Casa Reial ha ocultat sobre la princesa Leonor

El passat divendres, al programa Ni que fuéramos, es va desvelar una informació que ha causat enrenou. La princesa Leonor ha estat objecte d'una polèmica després de la filtració d'un incident amb els seus escortes. Segons la informació divulgada, els guardaespatlles de Leonor van interceptar uns paparazzi i els van obligar a esborrar fotografies en què es veia la princesa dins d'un pub.

El tema va generar un intens debat al plató. Tots els col·laboradors del programa van coincidir que Leonor té dret a gaudir de la seva joventut. És lògic que, en el seu temps lliure, desitgi compartir moments amb els seus companys de l'Escola Naval Elcano i viure experiències com qualsevol altra jove de la seva edat.

No obstant això, el més impactant del programa va ser la revelació del periodista Javi de Hoyos. En ple directe, va fer pública una informació que fins ara es desconeixia.

Ningú esperava el que Casa Reial ha ocultat de Leonor

"Sobre la princesa Leonor, m'ho explica una persona que forma part dels mitjans de comunicació, mitjans escrits. Em diu: ‘fa un parell de setmanes, Casa Reial s'ha reunit amb tots els mitjans que ens dediquem a divulgar aquesta informació per demanar-nos que no es treguin aquestes fotos. Ens demanen que mantinguem una imatge de la princesa Leonor bonica i cuidada’", va afirmar el periodista.

La declaració no va passar desapercebuda. Segons Javi de Hoyos, Casa Reial hauria realitzat aquesta petició per protegir la imatge de Leonor com a futura reina d'Espanya. L'objectiu seria evitar que es publiquin imatges que puguin afectar la seva reputació i el seu paper institucional.

Casa Reial no ha obligat a cap mitjà a no publicar les fotos de Leonor

María Patiño va reaccionar amb naturalitat davant la notícia: "Em sembla lògic", va expressar. Mentrestant, Javi va voler matisar la informació: "Em diuen que és un suggeriment i no una imposició", va aclarir. Javi va deixar clar que la Casa Reial no ha imposat censura, sinó que ha sol·licitat de manera informal que els mitjans mantinguin una imatge favorable de la princesa.

Aquesta informació ha generat un gran debat a les xarxes socials. Molts consideren legítim que Leonor pugui gaudir de la seva joventut sense ser perseguida pels mitjans. Altres, però, critiquen l'intent de la Casa Reial de controlar la narrativa sobre la seva imatge pública.

El cert és que aquest episodi ha tret a la llum una estratègia de comunicació clara: preservar la imatge de la princesa Leonor per sobre de qualsevol polèmica. I encara que es tracti d'un suggeriment, el missatge és evident. Casa Reial vol que Leonor continuï sent vista com una futura reina impecable.