El rei Carles confessa el greu error comès amb el seu fill Harry: Massa tard?

La relació entre el príncep Harry i el seu pare, Carles III, sempre ha estat complicada. Des de la seva infància, Harry ha revelat com es va sentir emocionalment abandonat pel seu pare i com això ha afectat la seva vida adulta. Segons alguns experts, la forma en què Carles III va criar a Harry podria haver estat un factor crucial en el desenvolupament del seu fill.

El príncep Harry ha esmentat en diverses ocasions que, encara que tenia tot el material que podia desitjar, la seva vida emocional no va ser atesa adequadament. Segons ell, el que realment li faltava era l'afecte i l'atenció del seu pare. Aquesta falta de suport emocional durant la seva infància va ser una de les raons que va desembocar en el seu distanciament de la Família Reial.

Un enfocament de criança “massa indulgent”

La biògrafa Ingrid Seward, que ha seguit de prop la vida de la Família Reial britànica, sosté que l'educació de Harry es va veure afectada per la indulgència de Carles III. Segons ella, el rei no va ser prou ferm amb el seu fill, cosa que podria haver portat al fet que Harry no comprengués completament els límits i responsabilitats de la seva posició.

Seward afirma que la falta de disciplina de Carles III va fer que Harry tingués un enfocament relaxat cap a les regles. "Si Carles hagués estat més ferm amb Harry en la seva joventut, probablement no li hauria causat tanta preocupació", va assenyalar l'experta en la seva anàlisi. Aquesta permissivitat, unida a la relació conflictiva entre Carles III i Diana de Gales, sembla haver deixat una profunda marca en Harry.

Els efectes de l'educació en la vida adulta del príncep Harry

Al llarg de la seva vida, Harry ha manifestat com les mancances emocionals que va patir en la seva infància el van afectar profundament. En el seu llibre Spare, el príncep explica sobre com la falta de suport i afecte del seu pare durant la seva infància li van fer sentir com un 'pla B'. Que Harry no optés al tron, va fer que se li permetés més llibertat que al seu germà gran i no se li prestés tanta atenció, col·locant-lo com un "recanvi" o "segundó".

Encara que el príncep Harry va ser educat en les millors escoles, les dificultats acadèmiques i el seu comportament rebel van ser clars indicis de la falta d'una estructura sòlida en la seva vida. No va ser fins anys després, quan va començar a formar la seva pròpia família, que Harry va decidir trencar amb aquest cicle de sofriment. El duc de Sussex prometent donar-los als seus fills l'afecte que ell sentia no va rebre del seu pare.

Al llarg de la seva vida, Harry també s'ha enfrontat a problemes personals com l'abús de substàncies, cosa que reflecteix el caos emocional que va viure durant la seva joventut. El fill petit de Diana de Gales va recórrer a conductes per cridar l'atenció, comunes en nens que pateixen falta d'atenció i d'afecte. La relació amb el seu pare mai es va recuperar completament i el seu distanciament de la Família Reial continua sent un dels temes més debatuts.

Reflexió de Carles III d'Anglaterra sobre la relació amb el seu fill Harry

Avui, mentre Carles III enfronta serioses preocupacions de salut, sembla que el monarca reflexiona sobre la seva relació amb el seu fill menor. Segons experts, és probable que el rei es penedeixi de no haver estat més estricte amb Harry en la seva joventut. No obstant això, els problemes de criança no només es van produir per l'absència de Carles amb Harry, ja que les tensions amb Diana també van contribuir a la falta d'unitat familiar.

Malgrat això i de la tràgica mort de la seva mare, Lady Di, el príncep Harry ha aconseguit construir una vida estructurada i feliç. Per ara, la relació amb el seu pare, Carles III, sembla estar irremeiablement trencada i la bretxa entre ells continua sent profunda. Caldrà esperar per veure si pare i fill aconsegueixen, finalment, acostar postures i reconciliar-se per trobar la pau que segur ambdós anhelen.