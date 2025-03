El rei Carles III confirma el millor dels rumors amb Camila: Queden tres setmanes!

El palau de Buckingham ha confirmat que Carles III i Camila viatjaran a Roma el pròxim 8 d'abril per reunir-se amb el Papa Francesc al Vaticà. Aquesta trobada es durà a terme com a part d'una visita d'Estat dels monarques britànics a la Santa Seu i a Itàlia. La notícia arriba en un moment delicat, ja que el Papa Francesc porta hospitalitzat més d'un mes a causa de problemes respiratoris.

A pesar del seu estat de salut, la visita segueix endavant, la qual cosa suggereix que el Vaticà és optimista sobre la recuperació del pontífex. Aquesta serà una trobada històrica, ja que Carles III, com a Governador Suprem de l'Església Anglicana, es reunirà amb Francesc. Aquest esdeveniment ressalta la importància d'aquest gest per a les relacions entre ambdues esglésies.

L'estat de salut del Papa Francesc

El Papa Francesc ha estat hospitalitzat per més de 30 dies a causa de problemes respiratoris. El Vaticà va publicar recentment una imatge del pontífex participant en una missa, la qual cosa indica que la seva salut està millorant. Segons un comunicat del Vaticà, hi ha un sentiment generalitzat d'optimisme respecte a la seva recuperació.

Carles III, qui havia escrit una carta privada al Papa durant la seva hospitalització, va expressar la seva esperança que la salut del pontífex permeti que la trobada es realitzi segons el previst. Aquesta serà la primera visita de Carles III al Vaticà com a rei, encara que ja hi havia estat el 2019 per reunir-se amb el Papa Francesc.

Una trobada clau per a les relacions entre les esglésies

La reunió entre Carles III i el Papa Francesc és un pas important per a les relacions entre l'Església Catòlica i l'Anglicana. L'Anglicana es va separar de l'Església Catòlica al segle XVI. La trobada d'aquests dos líders religiosos simbolitza un esforç per acostar ambdues institucions.

El viatge a Itàlia també inclourà una sèrie de compromisos oficials. Carles i Camila seran rebuts pel president d'Itàlia, Sergio Mattarella, i per la primera ministra Giorgia Meloni. Carles III serà el primer monarca britànic a dirigir-se a una sessió del Parlament italià, un acte significatiu que ressalta la importància de la visita.

El retorn de Carles III als viatges internacionals

Aquest viatge també és significatiu perquè marca la represa dels viatges internacionals de Carles III després del seu diagnòstic de càncer el 2024. Encara que es desconeixen detalls sobre el tipus de càncer, la seva capacitat per seguir amb els seus compromisos demostra la seva resiliència. El monarca ja havia reprès els seus viatges internacionals amb un viatge a Austràlia i Samoa l'octubre de 2024.

Amb aquest viatge al Vaticà i Itàlia, Carles III continua complint amb els seus deures com a líder de la monarquia britànica. La seva presència en aquests esdeveniments reafirma el seu rol global i la seva determinació per continuar amb les seves funcions reials. A pesar del seu estat de salut, el monarca anglès segueix endavant amb la seva agenda per reforçar la imatge de la Corona britànica.