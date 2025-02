La princesa Leonor trenca el seu silenci i revela què li ha succeït dins d'Elcano

La princesa Leonor ha compartit les seves primeres impressions després de diverses setmanes de travessia dins del vaixell Elcano. L'hereva al tron ha trencat el seu silenci a la seva arribada al Brasil per desvelar el que ha succeït dins de l'embarcació. El que ha passat és que Leonor amb prou feines ha patit molèsties durant la navegació i "no se m'ha fet molt pesada".

A la seva arribada a terra, una de les primeres coses que ha fet la successora ha estat trucar als seus pares. En aquesta conversa els ha explicat com han estat aquestes setmanes en alta mar i les activitats que ha realitzat al vaixell.

La princesa Leonor explica com ha estat el seu viatge en Elcano

La princesa Leonor ha conclòs una fase crucial de la seva formació a bord del vaixell Elcano: la seva primera travessia per l'Atlàntic. Fa tres setmanes que va partir de Gran Canària rumb a Salvador de Bahia, Brasil, on va atracar divendres passat.

Només posar un peu a terra, Leonor es va posar en contacte amb els seus pares per posar-los en antecedents. Una de les coses que la Princesa d'Astúries va desvelar és el que ha succeït dins d'Elcano: amb prou feines ha patit molèsties durant la navegació.

La vida a bord no només ha estat una prova física, sinó també emocional per a la jove hereva. La falta de privacitat, l'espai reduït i la rutina estricta del vaixell han posat a prova la seva capacitat d'adaptació. Malgrat això, la valoració de la princesa Leonor és positiva: "No ha estat malament, la travessia no se m'ha fet molt pesada", va dir.

Des de Monarquia Confidencial, mantenen que una de les majors pors dels reis ha estat saber si Leonor ha patit el que s'anomena "mal de terra". Es tracta d'una sèrie de marejos i vertígens que es poden donar en trepitjar terra ferma després de diverses setmanes en alta mar. No obstant això, sembla que la princesa amb prou feines ha patit molèsties ressenyables.

A mesura que l'Elcano recorri els oceans, Leonor té l'oportunitat de conèixer diferents cultures i tradicions en cadascuna de les escales. A la seva arribada al Brasil, els guàrdies marins van ser rebuts entre víctors i aplaudiments. Allà van participar en una ofrena floral i van realitzar una visita turística pels llocs més emblemàtics de la ciutat.

La princesa Leonor no ha patit gaires molèsties a bord d'Elcano

Expliquen que la reina ha estat qui més interès ha mostrat en conèixer l'estat en què es troba Leonor. Encara que han pogut mantenir el contacte durant la travessia, no sempre ha resultat fàcil disposar de connexió en Elcano.

D'aquí que, després d'arribar al Brasil, la reina ha aprofitat per mantenir una llarga conversa amb la seva filla per saber com està. "Com va ser la travessia, molts marejos?", afirmen que va ser la primera pregunta que els seus pares li van fer.

La princesa Leonor els ho ha anat relatant tot, des de les activitats que va realitzar a bord, fins al seu temps d'oci al vaixell. Leonor ha demostrat ser una guàrdia marina més, complint amb les expectatives de la tripulació. Ha participat activament en les guàrdies, estudis i pràctiques de navegació, aprenent dels oficials i mariners que l'acompanyen.

Durant la travessia, Leonor va enfrontar diversos reptes, incloent-hi algun malestar propi de la travessia. No obstant això, en general, ha estat una experiència enriquidora en tots els aspectes. A més, el fet que no se li hagi fet molt pesada ha ajudat que la Princesa d'Astúries hagi gaudit més del viatge.

Demà, dimecres 19 de febrer, Elcano posarà rumb de nou en alta mar cap al seu següent destí: Xile. Allà prendrà terra en dos ports, a Punta Arenas i Valparaíso.