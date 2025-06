És oficial: el Palau de la Zarzuela confirma una ruptura dolorosa per al rei Felip

El Palau de la Zarzuela ha confirmat una dolorosa ruptura per al rei Felip VI relacionada amb la situació de la seva germana, la infanta Cristina. Aquesta notícia, llargament esperada pel públic, ha generat un important impacte en la percepció de la Casa Reial. En un comunicat clar, s'ha anunciat que la infanta Cristina continuarà sense presidir actes oficials de caràcter social o cultural.

Des de fa temps, la Casa Reial ha pres la decisió de mantenir la infanta apartada de l'agenda institucional, amb la finalitat de preservar la imatge de la monarquia. Mentrestant, la seva germana, la infanta Elena, manté la seva presència pública en esdeveniments oficials, reafirmant així el seu paper dins el cercle oficial. Aquesta diferenciació en el tracte cap a totes dues germanes reflecteix un delicat equilibri a la institució.

Aquesta postura respon directament a les conseqüències derivades del cas Nóos, en què la infanta va ser processada i va arribar a declarar davant el jutge. Aquesta situació va canviar radicalment la relació entre la infanta i la Casa Reial, obligant a prendre decisions contundents sobre el seu paper institucional. El procés judicial va afectar no només Cristina, sinó també la percepció pública de tota la família reial.

El rei Felip VI afronta una dolorosa divisió després de la decisió de la Zarzuela

Fonts properes a Palau han confirmat que el rei Felip VI ha mantingut la voluntat de preservar la relació familiar malgrat les circumstàncies difícils. A poc a poc, aquesta relació s'ha anat reconduint en privat, evitant que els problemes personals alterin el funcionament institucional. El monarca ha preferit mantenir l'estabilitat dins el nucli familiar per no afectar la imatge de la Corona.

A més, les mateixes fonts van explicar que la infanta Cristina es troba en un altre moment de la seva vida i que el seu principal desig és passar desapercebuda. Aquest enfocament ha estat fonamental per evitar perjudicis tant a la Corona com a la família reial, especialment en un moment en què la imatge pública continua sent molt sensible. L'equilibri, per tant, resulta clau per mantenir la confiança ciutadana.

En conseqüència, la infanta Cristina manté un perfil molt discret i allunyat de les responsabilitats públiques que tradicionalment impliquen la representació de la monarquia espanyola. Aquest distanciament és un reflex de l'impacte que va tenir el procés judicial en el seu rol dins la Casa Reial. L'absència de Cristina en actes oficials ha estat interpretada com una mesura per protegir l'estabilitat de la institució.

La Zarzuela tensiona els llaços familiars del rei Felip VI en un moment clau

Per aquest motiu, la Casa Reial ha decidit que Cristina de Borbó no reprengui l'activitat oficial en cap àmbit, mentre que la infanta Elena continua representant la institució. Des que la infanta va haver de declarar pel cas Nóos, la Zarzuela va tenir clar que no tindria un paper institucional en el futur. Aquesta decisió es manté ferma avui dia.

D'altra banda, Elena de Borbó segueix exercint les seves funcions amb normalitat i compromís. Continua assistint a actes oficials i mantenint la seva dedicació a diverses causes culturals i socials. D'aquesta manera, la institució conserva una figura pública activa i vinculada a la representació institucional, mentre que la infanta Cristina roman al marge.

La confirmació oficial des del Palau de la Zarzuela representa un capítol dolorós per al rei Felip VI, que ha hagut de gestionar amb tacte una situació complexa. La ruptura en termes institucionals amb la infanta Cristina reflecteix la difícil combinació entre la vida privada i la imatge pública de la monarquia. La Casa Reial aposta per l'estabilitat i la confiança en un moment delicat per a tots els seus membres.