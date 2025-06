Bany de llàgrimes a 'Pasapalabra': tothom ha descobert això de la Rosa i el Manu

En els últims dies, l'emoció a Pasapalabra ha assolit el seu punt més alt, però també el plor ha inundat el plató. Rosa i Manu, dos dels concursants més estimats, han protagonitzat una etapa molt difícil al programa. Fins ara, cap dels dos ha aconseguit endur-se el gran premi, cosa que ha sorprès i commogut l'audiència.

El comiat de Rosa ha estat especialment emotiu després d'haver participat en més de 130 programes. Ella ha expressat la seva gratitud cap al públic amb paraules plenes d'afecte i sinceritat. La seva simpatia, educació i respecte han conquerit tothom, més enllà de la seva habilitat per respondre al Rosco.

Durant les últimes setmanes, Rosa ha patit una ratxa d'errors poc habituals en el seu joc, fins i tot a la temuda Cadira Blava. Tot i això, ella mateixa ha reconegut que el seu cervell i la seva llengua han estat desconnectats últimament, i espera reconnectar per millorar el seu rendiment. Aquest moment vulnerable ha fet que els espectadors empatitzessin encara més amb ella.

Pasapalabra no seria igual sense Rosa i Manu: tots dos concursants han aconseguit conquerir el públic

Manu, per la seva banda, també ha demostrat ser un concursant excepcional i ha conquerit el públic amb el seu característic humor i el seu ja famós poema. Com ell mateix ha explicat, és una estratègia que utilitza per relaxar-se abans del Rosco, si bé encara no ha aconseguit alçar-se amb la victòria final. I és que tots dos mantenen un empat tècnic que manté la tensió a cada programa.

L'inici d'aquesta setmana ha portat nous desafiaments per a Rosa, que ha tornat a enfrontar-se a la Cadira Blava amb determinació. El seu rival va ser Samuel, un peixater madrileny amb un somni clar: portar les seves filles a Nova York si guanyava el pot. Tot i la motivació de Samuel, Rosa ha aconseguit mantenir el control i evitar que ell entrés al programa.

L'últim enfrontament entre Rosa i Manu ha estat marcat per un gir inesperat. Quan Roberto Leal ha anunciat que tots dos estaven empatats, Rosa ha canviat la seva estratègia i ha optat per no arriscar. Tanmateix, al final ha perdut l'oportunitat de guanyar per només un segon, cosa que va fer que el duel acabés en empat.

Rosa i Manu, protagonistes indiscutibles de Pasapalabra, continuen sorprenent dia a dia

Actualment, el premi acumulat de Pasapalabra ha assolit els 1.678.000 euros, posicionant-se com un dels més alts en la història del concurs. Aquesta xifra augmenta la pressió sobre tots els concursants i manté expectant l'audiència. Així, els aspirants continuen lluitant amb entrega per intentar convertir-se en els guanyadors.

La història de Rosa i Manu a Pasapalabra ha estat un reflex d'esforç, talent i emocions a flor de pell. El seu pas pel programa ha deixat empremta tant en els espectadors com en l'equip. Per ara, l'espera continua i l'esperança de la victòria roman intacta.