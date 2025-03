Meghan Markle es quedarà muda: El que realment pensava la reina Isabel d'ella

El compromís entre el príncep Harry i Meghan Markle va ser un dels esdeveniments més esperats per la Família Reial britànica, però no tot va ser tan idíl·lic com es va presentar. Si bé la reina Isabel II va mostrar afecte per Meghan, les reserves d'altres membres de la família, especialment el príncep Felip, no van passar desapercebudes. L'entorn familiar estava dividit davant la unió, i les diferències van sortir a la llum en moments clau.

Isabel II i el seu suport a Meghan Markle: Fe en el futur de la parella?

Harry va demanar la mà de Meghan Markle seguint una tradició familiar i, abans de fer el gran pas, el príncep va haver de demanar permís a la seva àvia, la Reina Isabel II. Encara que aquest moment va ser privat, és conegut que la Reina va mostrar suport al jove príncep. La seva resposta, encara que vaga ("Bé, llavors, suposo que he de dir que sí"), va mostrar que acceptava la relació, malgrat les diferències d'opinió dins de la família.

Després de la seva primera trobada, es va comentar que Isabel II estava contenta de veure que Harry havia trobat algú amb qui compartir la seva vida. Especialment, perquè Meghan semblava correspondre a les passions del príncep Harry. Aquesta simpatia de la monarca es va mantenir fins i tot quan el príncep Felip va mostrar una postura diferent.

La disconformitat de Felip: Un malnom revelador per a Meghan Markle

El príncep Felip, conegut pel seu caràcter directe, no compartia l'entusiasme de la seva esposa respecte a Meghan Markle. Segons fonts properes a la família, el príncep consort es va mostrar "desconfiat" de Meghan, comparant-la amb Wallis Simpson, la dona per la qual el rei Eduard VIII va abdicar. Aquest paral·lelisme va fer que Felip anomenés Meghan com "DOW", en referència a la duquessa de Windsor, com un recordatori de la història familiar.

L'apreci d'Isabel II per Meghan contrastava amb les preocupacions de Felip i encara que la Reina va defensar la unió, el seu marit es va mostrar sempre molt més cautelós. El príncep Felip pensava que el fet que Meghan fos una "actriu americana" no era una elecció adequada per al seu net. Aquests desacords dins de la Família Reial van marcar la diferència en com es va viure el compromís dels Sussex.

Les reserves de Guillem: La por a un amor precipitat

Un altre membre de la Família Reial amb reserves va ser el príncep Guillem, germà de Harry, qui temia que la relació avancés massa ràpid. Segons alguns testimonis, Guillem es preocupava que Meghan Markle no tingués temps suficient per adaptar-se a la vida al Regne Unit i formar el seu propi cercle d'amics. Fins i tot va arribar a manifestar que no entenia com Harry podia pensar a casar-se amb algú que havia conegut tan recentment.

De fet, Guillem va intentar mediar en la relació del seu germà Harry amb Meghan Markle. El príncep de Gal·les va demanar al seu oncle, el germà de Diana, el comte Charles Spencer, que intervingués i aconsellés a Harry que frenés la seva relació amb Meghan. No obstant això, aquesta intervenció no va fer més que augmentar la tensió i reforçar la determinació de Harry.

Així doncs, malgrat les reserves, animadversió i rebuig d'alguns membres de la Família Reial britànica cap a Meghan Markle, Isabel II semblava pensar tot el contrari. L'experiència vital de l'àvia de Harry, va fer que aprovés la seva relació amb l'actriu americana, sentint-se feliç per ell. Segurament, el príncep Harry enyora la presència d'Isabel II, una figura de gran autoritat que li va mostrar el seu suport, en el seu dia.