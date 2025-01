Comunicat bomba de Raquel Bollo, mare de Manuel Cortés: 'Lliçons difícils'

Raquel Bollo va voler acabar l'any compartint amb els seus seguidors el resum que feia de 2024. L'andalusa pujava al seu perfil un vídeo en el qual mostrava 12 imatges, una per cada mes. A més, escrivia una reflexió en la qual aclaria que no tot havien estat bones notícies i que les vivències experimentades li havien ensenyat "lliçons difícils".

La sevillana qualificava els mals moments de "pedres pesades". Tot i així, també va reconèixer que altres van ser més "lleugeres com el vent". Situacions que li van omplir d'esperança, com per exemple podria ser el naixement del seu net, el segon fill d'Alma Bollo.

Per a Raquel Bollo finalitza un any que, segons les seves pròpies paraules, li ha mostrat com de fràgil pot ser. Però en la mateixa mesura també li ha demostrat com de forta és. A més, la que va ser parella del cantant Chiquetete, mira cap endavant en reconèixer que té "molts somnis per complir".

Raquel Bollo reconeix el que per a ella ha suposat l'any que ha acabat

Raquel Bollo concloïa la seva reflexió confirmant que té molt amor per donar "i mil batalles que embolicar de la millor manera". Una afirmació que bé podria ser el desig amb el qual comença aquest nou any al qual acabem de donar la benvinguda.

La mare de Manuel Cortés compartia al seu mur imatges en les quals es deixava veure en solitari o en companyia dels seus. Precisament aquest dijous el seu fill s'embarcava en una nova experiència televisiva en formar part de la llista de concursants de GH Dúo.

El fill de Raquel Bollo aprofitava les festes de Nadal per compartir temps amb els seus. L'andalús va tenir ocasió d'escoltar el consell que la seva mare li havia de donar.

La dissenyadora, que coneix bé la casa de Gran Hermano, li demanava al seu fill que es divertís. "Et volem molt de temps allà perquè ens alliberem de tu, no per una altra cosa", reconeixia amb ironia.

Raquel té ara per davant tot un any per demostrar aquesta força que reconeixia tenir en el seu missatge. La que va ser col·laboradora de televisió viu ara centrada en la seva família i en la seva nova faceta com a empresària.

Raquel Bollo ha trobat una ocupació més enllà dels platós de televisió

Amb més de 600.000 seguidors a les xarxes socials, Raquel Bollo comparteix el seu dia a dia, els seus projectes, els esdeveniments als quals la conviden i continguts relacionats amb moda i bellesa. L'andalusa ha sabut valer-se de les seves qualitats davant la càmera per generar ingressos gràcies a les col·laboracions amb les firmes els productes de les quals promociona.

Per si això fos poc, Raquel compta amb una botiga de moda de dona a Sevilla. A més, ella mateixa s'encarrega del disseny dels seus vestits.

De fet, ha arribat a desfilar a SIMOF, la passarel·la de referència per als amants de la moda flamenca. Una activitat amb la qual ha demostrat que té força i capacitat suficients per viure lluny de la televisió.