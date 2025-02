Alberto de Mónaco sorprèn en revelar el de la seva mare Grace Kelly: 'Puc explicar...'

Alberto II de Mònaco sempre ha estat reservat pel que fa a la seva vida personal. No obstant això, en una recent entrevista, ha sorprès amb confessions sobre la seva infància i la relació amb la seva mare, Grace Kelly. El príncep va parlar obertament sobre la influència de la seva família materna en la seva educació i va revelar una curiosa costum que va marcar la seva llar.

El idioma a casa i la influència dels Kelly en la seva criança

"Puc comptar amb els dits de les dues mans les vegades que vaig parlar francès amb la meva mare, els nostres sopars eren en anglès", va confessar en una conversa amb la revista Paris Match. Tot i que el francès és l'idioma oficial de Mònaco, el príncep va explicar que a casa predominava l'anglès. Una tradició que Alberto ha continuat amb els seus fills, els bessons Jacques i Gabriela.

Aquest hàbit està estretament lligat a la seva esposa, la princesa Charlene, que té arrels sud-africanes. Tot i així, Alberto s'esforça a reforçar el francès amb els seus fills: "Intento parlar-los cada vegada més en francès i han fet grans progressos. Però quan necessito que m'entenguin ràpid per evitar que facin alguna ximpleria, passo a l'anglès", va comentar amb humor.

El llegat dels Kelly en la seva formació

La connexió del príncep amb la seva família nord-americana ha estat una part fonamental de la seva identitat. En la seva última visita a Nova York va assistir als premis Princesa Grace i va aprofitar per retrobar-se amb els seus cosins i rememorar vells temps.

Un dels seus cosins va recordar com a casa de la seva àvia, l'educació era estricta i no hi havia privilegis, ni tan sols per a un príncep. "A la nostra àvia no li importava que fossis altesa, havies d'acabar el teu plat i ajudar amb les tasques, com els altres", va revelar. Aquesta disciplina i valors familiars han marcat la personalitat del príncep Alberto de Mònaco, qui intenta inculcar els mateixos valors als seus fills.

A més, el príncep ha volgut mantenir viva la memòria de la seva mare comprant la casa en què Grace Kelly va créixer a Philadelphia. Encara que en aquesta ocasió no va tenir temps de visitar-la, el seu desig és que els seus fills puguin gaudir d'aquest lloc tant com ell ho va fer quan era nen. La relació d'Alberto amb els Estats Units no es limita només a la família Kelly.

El seu vincle amb els Estats Units i el futur de la seva filla Jazmin Grace

També té un fort lligam amb la seva filla gran, Jazmin Grace Grimaldi, fruit de la seva relació amb la californiana Tamara Jean Rotolo. Jazmin sembla haver heretat la passió de la seva àvia per les arts escèniques i està construint el seu propi camí en el món del cinema. Per això va acompanyar el seu pare a la gala en honor a Grace Kelly, una ocasió en què la jove va demostrar que segueix els passos de la seva llegendària àvia.

Alberto de Mònaco continua equilibrant la seva vida entre les seves responsabilitats institucionals i la seva connexió amb les seves arrels nord-americanes. El que queda clar és que la influència de Grace Kelly en ell i en la seva família continua sent avui molt present.