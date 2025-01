Jeimy Báez posa contra les cordes a Carlo Costanzia a '¡De Viernes!': 'Els diners…'

En l'esperat Scoop de la setmana, Jeimy Báez va oferir un minuciós retrat de Carlo Costanzia durant la seva participació en el programa ¡De Viernes!. L'entrevista, gravada abans de l'entrada de Jeimy a la casa de GH Dúo, va ser reproduïda en directe al plató. Jeimy va posar contra les cordes a Carlo Costanzia després de desvelar que amb: "Els diners d'ara viu molt bé".

Jeimy va començar el seu relat amb una afirmació que va deixar a tothom bocabadat. “És una mica bàsic perquè ell fa servir molt l'Instagram”, va revelar, descrivint com Carlo Costanzia utilitza aquesta xarxa social per lligar.

Segons Jeimy, el jove actor és conegut per la seva estratègia de “donar likes i escriure missatges” com: “Hola bella, com estàs? Ets bellíssima”. Sense dubtar, va assegurar: “Les que jo he pogut veure, és així”.

Jeimy Báez posa contra les cordes a Carlo Costanzia a ¡De Viernes!

L'exrelació entre Jeimy i Carlo també va sortir a la llum durant la conversa. “Ell veu una noia maca i per a la col·lecció. És un manipulador i un mentider compulsiu”, va afirmar, deixant clar que Carlo no sempre va ser honest en les seves intencions.

Jeimy també va insinuar que la seva relació va estar marcada per l'interès. “Ell estava amb mi per necessitat, perquè no tenia res en aquell moment”, va confessar.

Segons ella, la situació de Carlo ha canviat considerablement. “Ara ho té més fàcil, amb els diners viu més tranquil, es pot dir que ha sobreviscut”.

Jeimy Báez no creu que Carlo Costanzia estigui enamorat de la seva nòvia

Les revelacions no es van quedar aquí. Jeimy va suggerir que la relació actual de Carlo amb Alejandra Rubio també podria estar motivada per l'interès econòmic.

“S'han vist molts Carlos, aquest no el veig tan còmode, llavors em sorprèn que això és el que li agrada: vendre exclusives”, va declarar. La contundència de les seves paraules va generar un debat al plató sobre les veritables intencions de Carlo. “Jo crec que sabia el que feia”, va afegir, reforçant la idea que Carlo podria estar buscant beneficis més enllà de l'amor.

L'entrevista també va deixar en evidència l'opinió que Jeimy té sobre les aspiracions de Carlo en el món mediàtic. Les seves paraules van deixar un eco d'incertesa al plató, on els col·laboradors van discutir àmpliament sobre l'autenticitat de Carlo i les possibles motivacions darrere de la seva relació amb Alejandra Rubio.

Mentre Terelu Campos escoltava amb atenció les declaracions de Jeimy, a l'estudi es respirava una barreja d'astorament i tensió. Per ara, la confessió de Jeimy ha posat al centre del debat a Carlo, deixant a l'audiència expectant dels pròxims episodis d'aquest mediàtic serial.