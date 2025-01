Aquesta és l'exclusiva zona de Barcelona on viuen Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí

Els presentadors de TV3 són coneguts per mantenir un perfil discret pel que fa a la seva vida personal. Tot i ser figures públiques i comptar amb una àmplia audiència que segueix de prop la seva feina, molts d'ells prefereixen separar la seva faceta professional del seu àmbit privat.

No obstant això, no és cap novetat que Toni Cruanyes comparteix la seva vida amb el seu marit, Eugeni Villalbí, i els seus dos fills, Elies i Joana. El que no és sabut per molts és on viu el presentador del Telenotícies Vespre de TV3.

Doncs bé, Toni Cruanyes viu en una de les zones més emblemàtiques de Barcelona: l'Eixample. Segons ha assenyalat en diverses ocasions En Blau, la família resideix en un pis que combina comoditat i la vibrant vida d'aquesta històrica àrea de la ciutat.

L'exclusiva zona de Barcelona on viu Toni Cruanyes

Viure a l'Eixample significa estar envoltat d'arquitectura modernista, àmplies avingudes i una oferta cultural i gastronòmica sense igual. Cruanyes i Villalbí han optat per un pis en aquesta exclusiva zona, on la història i el disseny s'entrellacen amb el seu estil de vida.

Els habitatges en aquesta part de Barcelona destaquen pels seus sostres alts, acabats de qualitat i balcons que ofereixen vistes privilegiades. L'Eixample no només és un lloc de luxe, sinó també una zona ideal per criar els seus fills.

La ubicació permet a la família gaudir tant de la tranquil·litat de la seva llar com del dinamisme d'una ciutat que mai deixa de sorprendre.

Un espai familiar ple d'estil

Encara que Toni Cruanyes és reservat respecte a la seva vida, se sap que el periodista ha triat una llar que reflecteix el seu estil elegant. El pis en què viu és un clar exemple de la fusió entre tradició i modernitat, característic dels habitatges a l'Eixample.

Aquests espais, renovats amb gust, ofereixen un ambient acollidor perfecte per gaudir del dia a dia en família. La decisió de residir a l'Eixample encaixa perfectament amb la rutina de Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí.

No obstant això, el periodista i la seva família també valoren la qualitat de vida que els proporciona aquest barri, on luxe, comoditat i cultura es troben en perfecta harmonia.