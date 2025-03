Rafa Nadal reapareix sense Xisca Perelló i tothom es fixa en el mateix detall

Rafa Nadal ha tornat a sorprendre en reaparèixer sense Xisca Perelló durant un important esdeveniment social en el qual ha estat l'amfitrió. Tanmateix, tothom s'ha fixat en el mateix detall: el seu retrobament amb Carlos Moyá.

Va ser l'octubre de 2024 quan el marit de Carolina Cerezuela li va dedicar unes emotives paraules al mallorquí després d'anunciar-se oficialment la seva retirada de les pistes de tenis.

“Hi ha una connexió emocional important perquè no he estat amb un jugador més. He estat amb un amic, amb el qual he viscut qualsevol història que et puguis imaginar en tots els àmbits”, va assegurar molt emocionat durant una de les seves intervencions a Onda Cero.

Ara, aquestes dues grans figures del tenis espanyol s'han tornat a retrobar a la catifa del 20è Aniversari de KIA. Esdeveniment en el qual Rafa Nadal s'ha convertit en el centre de totes les mirades.

L'amfitrió de la nit ha triat per a l'ocasió un elegant vestit negre, combinat amb una camisa blanca i una corbata de seda estampada. Tanmateix, en aquesta ocasió, no ha comptat amb la companyia de la seva dona, Xisca Perelló.

Rafa Nadal reapareix en un important esdeveniment celebrat a Madrid i sense la companyia de Xisca Perelló

Tal com hem pogut veure, Rafa Nadal ha assistit a aquest important esdeveniment sense la companyia de Xisca Perelló, qui no ha fet aparicions públiques des de novembre. Moment en què es va produir la seva sortida oficial de les pistes.

Durant la seva retirada, ella va ser el seu major suport, acompanyant-lo en cada partit. Inclosos els quarts de final de la Copa Davis 2024, on va posar fi a una carrera de més de dues dècades.

Tanmateix, i encara que la vetllada ha estat dedicada a homenatjar a Rafa Nadal, molts rostres coneguts han volgut acompanyar al marit de Xisca Perelló en aquest dia tan especial.

Entre els assistents hem pogut veure grans figures del tenis com Carlos Moyá, qui ha estat un dels primers a arribar acompanyat de la seva esposa, l'actriu Carolina Cerezuela.

L'alacantina ha apostat per un look elegant i minimalista. Per a l'ocasió, s'ha decantat per un sofisticat vestit negre d'escot barco, que ha complementat amb un clutch de Louis Vuitton i uns stilettos a joc.

Altres de les persones que han estat al costat de Rafa Nadal han estat la influencer Marina Rivers, la karateka Sandra Sánchez, Almudena Cid o la presentadora Adriana Abenia, entre altres.

Durant el corresponent photocall, un equip d'Europa Press ha aprofitat l'ocasió per parlar amb l'exgimnasta rítmica. Moment en què s'ha pronunciat sobre la sortida de les pistes del marit de Xisca Perelló:

“És un dol i és un procés.[…]Es donen situacions d'esportistes que igual no tenen un suport ni econòmic ni estructural, però el dol cal transitar-lo. Quan venen les coses dolentes, ens fan més forts”.