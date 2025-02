Rafa Nadal, Fernando Verdasco i la gran notícia que emocionarà a més d'un: ‘Ha estat…’

Rafa Nadal torna a estar en el centre de totes les mirades en protagonitzar una emotiva notícia al costat d'un dels seus grans competidors i companys de professió. “Ha estat un plaer haver compartit amb tu molts moments”, li ha dit el mallorquí a Fernando Verdasco el dia de la seva retirada.

Va ser el passat 19 de febrer quan el tenis espanyol es va acomiadar d'un altre dels seus grans representants a escala mundial. Aquell dia, el gendre d'Isabel Preysler va jugar el seu últim partit a Doha, ciutat en la qual resideix amb la seva família arran dels seus compromisos esportius.

En el seu emotiu comiat dins de l'ATP 500, Fernando Verdasco va estar envoltat per la seva família. La seva dona, Ana Boyer, i els seus tres fills no van faltar en aquest dia especial. També hi van ser presents els seus pares, José i Olga, per donar-li suport.

El tenista va jugar un partit de dobles al costat de Novak Djokovic abans de dir adeu. La seva retirada va tenir lloc al Khalifa International Tennis and Squash Complex, envoltat dels seus éssers estimats. Va ser un moment ple d'emoció i reconeixement.

Com en tot gran comiat, la seva dona i els seus fills el van acompanyar en el lliurament del trofeu. Verdasco va dedicar unes paraules al públic, agraint el seu suport. Però aquest no va ser l'únic instant inoblidable de la jornada.

Encara que no va poder estar present en aquest moment tan especial, Rafa Nadal no va voler deixar passar l'ocasió. Ell va aparèixer a la pantalla per dedicar-li al seu company un emotiu missatge.

Rafa Nadal aconsegueix emocionar a més d'un amb les paraules d'afecte que va dedicar a Fernando Verdasco: “Ha estat un plaer”

Encara que no va poder viatjar fins a Doha per estar al costat de Fernando Verdasco durant el seu últim partit, Rafa Nadal no va voler perdre's aquest moment. Tant és així que, a través d'una videotrucada, el mallorquí va connectar en directe per dedicar-li unes paraules al seu company i amic.

“Per a mi ha estat un plaer haver compartit amb tu molts moments a la pista, com a companys, com a rivals... I haver viscut tantes coses gràcies al tenis”, ha revelat.

A més, prèviament a aquesta intervenció, Rafa Nadal ja havia acudit a les seves xarxes socials per felicitar Fernando Verdasco. Unes paraules amb les quals va destacar la seva llarga i exitosa carrera dins de les pistes de tenis.

“Vam viure grans batalles a la pista i moments molt bonics amb Espanya a la ‘Davis Cup’! Felicitats per la teva gran carrera!”, li va escriure el marit de Xisca Perelló amb afecte.