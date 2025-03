Emoció a 'El Hormiguero' pel que Pablo Alborán ha dit sobre el seu problema familiar

Pablo Alborán ha visitat avui el plató de El Hormiguero per presentar el seu nou àlbum. No obstant això, l'inici de la seva entrevista ha estat marcat per un emotiu moment. El cantant ha compartit amb l'audiència una notícia molt personal que ha commogut a tothom.

“Hem viscut un miracle a casa meva, hem passat per un procés de quimioteràpia”, ha confessat. Alborán ha revelat que un familiar seu ha aconseguit superar el càncer. Les seves paraules han emocionat tant els espectadors com els presents a l'estudi.

El cantant ha aprofitat l'ocasió per llançar un missatge important i ha destacat la importància de la donació de medul·la òssia i ha mirat fixament a càmera per demanar suport. “Doneu medul·la”, ha dit amb fermesa. La seva petició ha ressonat en tot el plató, generant un profund silenci entre el públic.

Pablo Alborán emociona a tothom a El Hormiguero amb la seva història

Pablo Alborán ha compartit la felicitat de la seva família després d'aquesta dura batalla. “La vida ens ha donat una segona oportunitat, he tornat a creure en l'ésser humà”, ha expressat amb gratitud. El seu testimoni ha estat rebut amb una ovació per part dels assistents.

El malagueny ha volgut destacar el paper fonamental dels professionals sanitaris. Ha reconegut el seu esforç i dedicació en tot aquest procés. “El que he viscut ha estat molt especial, des d'aquí molt agraïment i molt afecte als professionals perquè el nostre sistema de sanitat pública és meravellós”, ha assegurat.

El cantant ha parlat amb sinceritat sobre la por i la incertesa que han sentit. No obstant això, ha ressaltat l'esperança i la fortalesa del seu familiar. Ha assegurat que es troba en procés de recuperació i que tota la família està feliç de poder seguir endavant.

Pablo Alborán envia un important missatge a El Hormiguero

El moment ha estat un dels més emotius de la nit. Pablo Motos, conductor del programa, ha mostrat el seu suport i ha agraït a l'artista per compartir la seva història.

Alborán ha conclòs el seu missatge amb paraules d'alè per a aquells que travessen situacions similars. Ha reiterat la importància de la donació i la solidaritat. La seva intervenció ha deixat empremta en l'audiència i ha servit per conscienciar sobre una causa tan important.

Després d'aquest emotiu inici, el programa ha continuat amb la promoció del seu nou àlbum. Però sens dubte, les paraules de Pablo Alborán han estat el gran moment de la nit.