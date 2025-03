'Notarem...': Mario Picazo confirma la notícia més esperada a mitja Espanya

Després de setmanes marcades per pluges, borrasques i temperatures hivernals, Mario Picazo porta per fi bones notícies. I és que la previsió del temps per a aquesta setmana és molt més alentidora. Les precipitacions no desapareixeran per complet, ja que la inestabilitat segueix present.

Però tot apunta a un clar canvi de tendència al nostre país a mesura que vagin passant els dies. "Notarem com Martinho s'allunya cap a l'est", ha assenyalat Mario Picazo. Amb la borrasca ja més lluny de la península, entraran en acció les altes pressions des de l'Atlàntic.

Mario Picazo assenyala les zones en les quals seguirà plovent

Aquest dilluns, encara es mantindran les pluges al nord peninsular, amb acumulacions significatives en alguns punts. Les precipitacions seran destacables especialment a les costes d'Astúries, Cantàbria i País Basc. Mario Picazo explica que es podrien acumular fins a 40 litres.

Les precipitacions també s'estendran al centre del país i a Balears. La neu també caurà en punts com la serralada Cantàbrica, Pirineus, Sistema Central i Ibèric, per sobre dels 900 metres. Dimarts, això sí, els efectes de la borrasca seran ja més febles, assegura Mario Picazo.

Encara que s'espera alguna tempesta al nord i est peninsular, a més de les Balears, la inestabilitat serà molt menor. De forma aïllada, també podria ploure en punts del sud d'Andalusia i Ceuta. Mentrestant, a Canàries, els vents alisis seguiran acumulant nuvolositat a les illes de major relleu, deixant precipitacions aïllades.

Temperatures a l'alça a Espanya

Aquesta setmana hem començat amb un ambient clarament hivernal, impulsat per vent del nord. Això ha fet que la sensació tèrmica sigui baixa en moltes regions. Al litoral gallec i cantàbric es mantenen els avisos per ratxes de vent de fins a 60 km/h i onades de fins a 5 metres.

No obstant això, Mario Picazo avança que aquesta situació anirà canviant en qüestió de dies. Les temperatures començaran a pujar progressivament, a mesura que avanci la setmana. Ja amb l'entrada de l'anticicló aquesta situació es consolidarà, especialment a l'oest peninsular.

L'altra cara de la moneda, a les illes Canàries

Mentre la península guanya estabilitat, Canàries viurà just el contrari. A partir de dijous, els models meteorològics apunten a l'arribada d'una DANA, que s'ubicarà a l'oest de les illes. Mario Picazo adverteix que aquesta situació podria deixar precipitacions localment intenses, principalment a l'oest de l'arxipèlag.