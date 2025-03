Mario Picazo, meteoròleg: 'Les temperatures experimentaran un important...'

Després d'un mes de març marcat per la presència constant de borrasques i un clima més inestable, la situació ha millorat clarament. El famós anticicló de les Açores ha tornat a la seva posició habitual, portant amb ell una important estabilitat. Segons el meteoròleg Mario Picazo, l'estabilitat jugarà un paper clau en els pròxims dies, desviant les borrasques cap a latituds més altes.

A més del bloqueig de les borrasques, a Espanya el que tindrem serà vent, avisa Mario Picazo a eltiempo.es. Un vent del nord que el que sí que aconseguirà és portar algunes precipitacions al nord, entre aquest divendres i el dissabte. No parlem d'una gran borrasca, però sí d'algunes pluges i fins i tot neu.

Mario Picazo assenyala les zones en què plourà en les pròximes hores

Entre el divendres i el dissabte, les pluges afectaran principalment el nord de Galícia, Astúries, Cantàbria i Euskadi, estenent-se fins als Pirineus. També s'espera que arribin a les Balears, especialment al nord de Mallorca i Menorca. "El vent del nord i nord-oest i una zona de baixes pressions al nord d'Itàlia acumularan núvols i precipitacions", comenta Mario Picazo.

En el cas de Canàries, s'espera que una DANA es desplaci a l'oest de l'arxipèlag. Encara que no s'espera que passi directament per les illes, sí que afectarà les més occidentals, amb precipitacions localment intenses. A Gran Canària, el risc de pluges serà més baix, encara que no es descarta alguna precipitació.

Muntanya russa de temperatures a la península

El que sí que notarem és una autèntica muntanya russa amb les temperatures al nostre país. Segons les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el front que arriba avui portarà aire fred des del nord. Això provocarà un descens notable de les temperatures a la meitat nord peninsular i Balears.

Les regions en què més es notarà seran les de muntanya, amb la possibilitat de veure neu a partir dels 800 metres. Així, el cap de setmana es caracteritzarà per un clima fred, especialment al matí, amb gelades intenses en zones de muntanya. No obstant això, "malgrat el descens, les temperatures diürnes seguiran acostant-se o superant els 20 graus al Mediterrani", explica Mario Picazo.

Atenció al que ve el dilluns

Malgrat aquest descens temporal, les previsions apunten a un augment de les temperatures per a principis de la pròxima setmana. "Les temperatures experimentaran un important augment", ha avisat Mario Picazo.

El dilluns, les temperatures començaran a pujar, assolint nivells més acordes amb l'estació primaveral. Segons el meteoròleg, se superaran els 20 graus en moltes zones del país, especialment al sud i l'est. L'AEMET també confirma el retorn d'un temps més càlid i estable, sense pluges destacables a la vista.