La princesa Mette-Marit trenca el seu silenci i emociona Noruega: 'Tot està...'

La princesa Mette-Marit ha trencat el seu silenci i ha emocionat Noruega amb unes paraules tranquil·litzadores. Enmig de la preocupació pel seu estat de salut, l'esposa del príncep Haakon ha assegurat que "tot està bé". Les seves declaracions han portat un alleujament momentani a la nació.

Fa tan sols unes hores, la casa reial noruega va emetre un comunicat detallant el seu estat de salut. La princesa, que pateix una malaltia pulmonar crònica, havia experimentat un empitjorament en els últims dies. "La princesa hereva pateix símptomes i dolors diaris que afecten la seva capacitat per a exercir les seves funcions", diu el text que ha commocionat Noruega.

El comunicat va generar gran inquietud a la Corona noruega i entre els ciutadans. La princesa, a més d'enfrontar la seva malaltia, ha estat al centre d'atenció per la polèmica judicial que envolta el seu fill Marius Borg. L'octubre passat, la casa reial ja havia confirmat que Mette-Marit havia reiniciat el seu tractament per a la fibrosi pulmonar crònica que li va ser diagnosticada el 2018.

No obstant això, lluny d'apartar-se de la vida pública, la princesa ha decidit reprendre les seves activitats oficials. "Tot està bé", va afirmar en arribar a Granåsen per presenciar una competició de relleus femenins. El seu retorn ha estat inesperat, ja que només un dia abans s'havia informat sobre l'avanç de la seva malaltia.

Dijous passat, l'hereva va haver de cancel·lar un compromís programat a Trondheim. "Els meus pulmons estan en plena lluita avui. He de prendre'm un dia de descans i demà tornaré més forta", va declarar en aquell moment. Mentrestant, el rei Harald i la reina Sonia tornaven a palau des d'on seguien el mundial.

Mette-Marit ha donat explicacions

Malgrat el seu estat, la princesa i el príncep Haakon representaran Noruega a la tribuna durant les finals del campionat. La gravetat de la seva malaltia ha estat motiu d'anàlisi per part dels experts. La fibrosi pulmonar crònica provoca una cicatrització progressiva dels pulmons, cosa que dificulta la seva flexibilitat i l'absorció d'oxigen.

"L'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni funciona pitjor. A més, pot romandre latent durant anys abans de desenvolupar-se", va explicar el mitjà noruec 'VG'. En el passat, Mette-Marit va parlar sobre la seva malaltia i va dir que havia canviat la seva perspectiva sobre la vida. "Intento prendre-m'ho amb més calma. Ja no veig la mort com una cosa gran i fosca", va confessar en una entrevista.

El pneumòleg Olav Kåre Refvem ha explicat que es tracta d'una malaltia greu. "L'afectació fa que els pulmons tinguin menys capacitat. Això significa que has de respirar molt més per obtenir la mateixa quantitat d'oxigen", va explicar l'especialista a 'NRK'. A més, va assenyalar que encara que existeixen tractaments, no hi ha una cura definitiva.

"Les persones amb aquesta malaltia poden veure's molt afectades en la seva vida quotidiana", va afegir Refvem. També va advertir que poden ser més vulnerables a infeccions greus i refredats, cosa que fa que el seu estat de salut pugui canviar ràpidament. Encara que la medicació pot alentir el procés, les millores solen ser limitades.

L'expert reial Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen ha destacat la importància del comunicat de la casa reial. "Es vol fer consciència que l'agenda de la princesa pot canviar ràpidament", va afirmar. També va assenyalar que la família reial ha aconseguit equilibrar la transparència amb el respecte a la privacitat, tal com van fer quan el rei va emmalaltir a Malàisia.

Les paraules de Mette-Marit han generat una onada de suport a Noruega. Malgrat la incertesa sobre la seva salut, la seva actitud positiva ha commogut a molts. La princesa continua demostrant la seva fortalesa, enfrontant amb valentia un dels majors desafiaments de la seva vida.