Molt sorprenent: Luis Fonsi fa el pas definitiu amb la seva dona, Águeda López

Luis Fonsi ha sorprès a tothom en fer un pas definitiu en la seva relació amb Águeda López. En una recent entrevista, el cantant ha decidit obrir el seu cor i compartir detalls de la seva història d'amor. Ningú esperava que parlés amb tanta sinceritat sobre la seva vida personal perquè sempre ha estat discret amb la seva vida privada.

L'artista porto-riqueny és una de les figures més importants de la música en espanyol. El seu èxit Despacito va marcar una fita en la indústria musical i el va catapultar a la fama mundial. Ara, celebra 25 anys de carrera amb la seva gira El Viaje i ha deixat clar que Águeda li està donant suport.

Un quart de segle en la música li ha portat grans triomfs. No obstant això, en l'àmbit personal, també se sent afortunat. El seu amor per Águeda López ha estat una constant en la seva vida i ha fet el pas de compartir la seva relació.

La història d'amor entre Luis Fonsi i Águeda López va començar el 2010. Es van conèixer en una sessió fotogràfica a Miami i la connexió va ser immediata. La model ha descrit aquell moment com amor a primera vista i tothom ha al·lucinat en descobrir els detalls del matrimoni.

Des de llavors, la parella no s'ha separat. Van començar una relació ràpidament i aviat van ser fotografiats junts en esdeveniments públics. El seu amor es va fer visible per a tothom des del principi.

Malgrat la seva felicitat, Águeda va haver d'enfrontar crítiques i missatges d'odi a l'inici de la seva relació. En diverses ocasions ha esmentat que va passar per un "període fosc" a causa d'aquests comentaris. No obstant això, junts van aconseguir superar qualsevol adversitat.

Només un any després de conèixer-se, el desembre de 2011, va néixer la seva primera filla, Mikaela. Poc després, durant un viatge a París, Luis Fonsi li va demanar matrimoni a Águeda. Van segellar el seu amor col·locant un cadenat al famós Pont de les Arts.

Luis Fonsi, molt enamorat d'Águeda López

El casament va tenir lloc el setembre de 2014 en una vinya a Napa, Califòrnia. Envoltats de familiars i amics, van celebrar un dia inoblidable al costat de la seva petita filla. Fonsi recorda amb emoció veure Mikaela caminar cap a l'altar amb la seva mare.

El 2016 la família va créixer amb l'arribada del seu segon fill, Rocco. Luis Fonsi i Águeda solen compartir moments familiars a les seves xarxes socials. La seva complicitat i amor són evidents en cada publicació.

Durant aquests anys, han demostrat ser una parella sòlida. Mentre Fonsi triomfa en la música, Águeda ha continuat desenvolupant la seva carrera en el món de la moda. El suport mutu ha estat clau en la seva relació.

Luis Fonsi no dubta a expressar la seva admiració per Águeda López. Destaca la seva passió, la seva dedicació com a mare i el seu talent professional. Ella, per la seva banda, ha confessat que la base del seu amor és el respecte i la comunicació.

En el seu desè aniversari de noces, la parella va compartir imatges inèdites del seu matrimoni. Fonsi va publicar un missatge emotiu a les xarxes socials per a la seva esposa. "Deu anys i comptant... T'estimo més que mai", va escriure al costat d'una foto del seu casament.

El cantant ha demostrat que la seva família és el seu major orgull. Ara, en parlar públicament sobre el seu amor per Águeda, ha fet un pas definitiu. El seu testimoni ha commogut els seus seguidors, que celebren la seva història d'amor.