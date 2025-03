Andrés Iniesta commociona en recordar la pèrdua del seu fill: 'Sempre entre...'

Andrés Iniesta, un dels futbolistes més estimats i admirats d'Espanya, no està passant per un bon moment. Així ho hem pogut comprovar gràcies a la seva última publicació a les xarxes socials. I és que el futbolista no ha dubtat a mostrar la seva vulnerabilitat.

No hi ha dubte que darrere del famós futbolista hi ha un home compromès amb la seva família. Encara que generalment manté un perfil baix pel que fa a la seva vida personal, l'exjugador del FC Barcelona ha fet una excepció aquest 7 de març.

D'aquesta manera, ha compartit un missatge emotiu al seu compte d'Instagram. A través de les seves paraules, Andrés Iniesta ha recordat amb una càrrega emocional palpable el dolorós episodi que va marcar la seva vida fa anys.

Andrés Iniesta ha recordat el seu moment més complicat

El 2014, Andrés Iniesta i la seva esposa, Anna Ortiz, van enfrontar una de les proves més difícils que qualsevol parella pot travessar. La parella va perdre el seu petit, quan Anna estava al vuitè mes d'embaràs.

Encara que Andrés Iniesta sempre ha estat molt reservat pel que fa a la seva vida privada, no ha pogut evitar rememorar aquest moment tan dolorós. El futbolista, conegut per la seva actitud professional, no ha ocultat el dolor que encara porta amb ell.

A través de les xarxes, Andrés Iniesta ha volgut recordar el seu nadó amb un missatge ple d'amor: "Sempre entre nosaltres, petit. Des d'aquell dia tot el que ens has regalat ha estat meravellós. Des d'aquell dia vaig saber, quan et vaig veure, que series especial, més que especial".

Aquestes paraules d'Iniesta reflecteixen no només el profund amor d'un pare, sinó també el respecte i l'afecte cap a la seva família. Malgrat la seva discreció habitual, el futbolista ha volgut compartir aquest record amb els seus seguidors com una forma de retre homenatge al seu petit.

Andrés Iniesta i Anna Ortiz tenen una preciosa família

Andrés Iniesta, al llarg de la seva vida, ha estat reconegut per la seva capacitat de mantenir la seva vida privada fora de l'ull públic. No obstant això, en aquest cas, ha decidit fer una excepció per compartir un tros del seu cor amb el món.

A través d'aquest gest emotiu, Andrés Iniesta deixa clar que la família continua sent el més important a la seva vida. Encara que el dolor per la mort del seu fill roman, la memòria d'ell continua sent una font de fortalesa.